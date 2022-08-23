В МВД рассказали, как борются с активизацией вражеских диверсантов перед Днем Независимости 23 августа, 11:48 Первый заместитель главы МВД Евгений Енин (Фото:Портал МВД)

Из-за возможной активизации диверсионных групп и попыток сеяния паники среди населения перед Днем Независимости Украины полиция продолжает работать в усиленном режиме. Ежесуточно на службу заступает более 13 тысяч полицейских.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

МВД вместе с СБУ проводят мониторинг и сбор информации о возможной подготовке отдельными лицами или ДРГ провокаций. Также усилены меры безопасности на дорогах и в местах отдыха граждан.

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За последнюю неделю полицейские проверили около шести тысяч человек. Сотни людей были переданы в подразделения СБУ для дальнейшего сопровождения.

Департаментами стратегических расследований и уголовного розыска за указанный период был разоблачен один ДРГ и задержан 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Евгений Енин напомнил гражданам, чтобы те не забывали о важности соблюдения правил военного положения, комендантского часа и не пренебрегали сигналами воздушной тревоги.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, чтобы украинцы были особенно внимательны и не игнорировали сигналы воздушной тревоги накануне и в День Независимости Украины из-за возможных провокации и ракетных ударов РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян в День Независимости и работают на опережение.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий дал украинцам советы , как себя вести в течение 23—25 августа на фоне роста риска ракетных атак и провокаций в День Независимости Украины.

По его словам, следует уходить в укрытие во время сигналов воздушной тревоги.

Полицейский добавил, что при выходе из дома необходимо тщательно планировать маршрут, чтобы четко знать, где дорога укрытие.

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