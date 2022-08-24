В ночь перед Днем Независимости оккупанты 35 раз обстреляли Луганскую область и нанесли три ракетных удара — Гайдай

24 августа, 10:45
Обстрелы в Луганской области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Обстрелы в Луганской области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Войска РФ в ночь на среду, 24 августа, 35 раз обстреляли Луганскую область. Кроме того, украинские военные выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами "поздравили" россияне с Днем Независимости", - прокомментировал Гайдай.

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Он добавил, что ночь на фронте была неспокойной. Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганщины и Донбасса выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

Также 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 из реактивных систем залпового огня. Пять раз применялись минометы. Шесть раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать.

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Сергей Гайдай отметил, что Луганская область приняла на себя мощнейший удар российской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к возможной обороне.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал о том, что в оккупированном Довжанске российские оккупанты во время принудительной мобилизации рвут паспорта и другие документы местных жителей.

По его словам, информация поступает от возмущенных произволом РФ жителей временно оккупированных территорий.

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Теги:   Луганская область Обстрел Сергей Гайдай Война России против Украины

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