В ночь перед Днем Независимости оккупанты 35 раз обстреляли Луганскую область и нанесли три ракетных удара — Гайдай 24 августа, 10:45 Обстрелы в Луганской области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Войска РФ в ночь на среду, 24 августа, 35 раз обстреляли Луганскую область. Кроме того, украинские военные выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами "поздравили" россияне с Днем Независимости", - прокомментировал Гайдай.

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Он добавил, что ночь на фронте была неспокойной. Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганщины и Донбасса выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

Также 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 из реактивных систем залпового огня. Пять раз применялись минометы. Шесть раз россияне вынуждены были отступить, когда пытались атаковать.

Сергей Гайдай отметил, что Луганская область приняла на себя мощнейший удар российской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к возможной обороне.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал о том, что в оккупированном Довжанске российские оккупанты во время принудительной мобилизации рвут паспорта и другие документы местных жителей.

По его словам, информация поступает от возмущенных произволом РФ жителей временно оккупированных территорий.

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