«Не хотят попасть в зону поражения». Переброшенные на юг «кадыровцы» держатся подальше от передовой 10 сентября, 15:37 Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что хоть и фиксируется переброска «кадыровцев» на юг Украины, однако они держатся довольно далеко от передовых позиций.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Это (переброска "кадыровцев" на юг, — ред.) фиксируется, но эти ток-ток войска, наверное, не тот объектив с собой взяли для съемок своих достижений… Они держатся достаточно далеко, осознавая силу нашего огневого контроля, который распространен полностью по правому берегу Днепра и достает немного левый берег. И они пытаются держаться подальше, чтобы не попадать в зону поражения», — сказала Гуменюк.

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Кроме того, по ее словам, резервы, которые подтягиваются на правый берег искусственно созданными россиянами альтернативными переправами — это "этакий пенсионный фонд так называемых "ЛНР" и "ДНР" — 55-60 лет, от которого даже отказываются те подразделения, кого они приходят усиливать».

По данным Генштаба ВСУ, для усиления группировки РФ на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное подразделение «кадыровцев». Всего их – до 1300 человек.



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