17 сентября 2018, понедельник

Переаттестация пройдена: соцсети высмеяли киевского полицейского, брызнувшего из баллончика себе в лицо

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В ход пошли газовые баллончики, но немного не так, как было задумано
Фото: Радио Свобода

В ход пошли газовые баллончики, но немного не так, как было задумано

Во время столкновений под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве 17 сентября один из правоохранителей брызнул из газового баллончика себе в лицо.

Представители националистических организаций устроили акцию протеста в связи с незаконной, по их мнению, экстрадицией в Россию Тимура Тумгоева. Во время драки между активистами и силовиками пострадали несколько человек.

Эпический момент, как полицейский применят газовый баллончик против самого себя, успел заснять фотограф Радио Свобода Серегй Нужненко.

Пользователи соцсетей ответили с юмором на попытку полицейского усмирить участников протеста. Некоторые из них сравнили столичную полицию с известными "челябинскими мужиками". "Киевская полиция настолько сурова, что сама себя боится", - написал один из пользователей Facebook.

 

 

 

 

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