В Пентагоне сообщили об успехах ВСУ вблизи Кременной

24 января, 04:48
Поделиться:
Украинская армия ведет огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинская армия ведет огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что в Пентагоне знают об успехах ВСУ вблизи Кременной Луганской области.

"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли некоторые дополнительные успехи", - сообщил Детч.

https://twitter.com/JackDetsch/status/1617563406046986242
Читайте также:
Наткнулись на скопление противника: ССО показали видео боя с оккупантами под Кременной

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 17 января, сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватово.

Видео дня

Гайдай заявил, что российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1616045641959981056
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Пентагон Война в Украине Война России против Украины Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X