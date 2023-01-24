В Пентагоне сообщили об успехах ВСУ вблизи Кременной 24 января, 04:48 Украинская армия ведет огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что в Пентагоне знают об успехах ВСУ вблизи Кременной Луганской области.



"США видят, что украинские контрнаступления вблизи оккупированной Россией Кременной принесли некоторые дополнительные успехи", - сообщил Детч.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 17 января, сообщил, что ВСУ продвигаются вперед возле Кременной и Сватово.

Видео дня

Гайдай заявил, что российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город.

