Россия использовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет в войне против Украины — Пентагон
Самолет с ракетой Кинжал (Фото:Википедия)
Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет " Кинжал" в войне против Украины.
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Об этом заявил представитель Пентагона, передает СNN.
Чиновник Минобороны США сообщил, что количество гиперзвуковых ракет Кинжал , которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было отмечено на западе Украины.
В то же время он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты " Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.
По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.
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