Россия использовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет в войне против Украины — Пентагон

11 мая, 02:48
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Самолет с ракетой Кинжал (Фото:Википедия)

Самолет с ракетой Кинжал (Фото:Википедия)

Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет " Кинжал" в войне против Украины.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом заявил представитель Пентагона, передает СNN.

Чиновник Минобороны США сообщил, что количество гиперзвуковых ракет Кинжал , которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было отмечено на западе Украины.

В то же время он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты " Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.

По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создано на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ракеты Война России против Украины

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