«Нужны ПВО, бронетехника, ракеты». Глава Пентагона заявил, что самолеты не являются неотложной потребностью ВСУ 29 марта, 04:48 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал основные типы оружия, в которых нуждаются в Вооруженных силах Украины для борьбы с российской агрессией.

«Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также необходимо оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также учим их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения», — заявил Остин.

Видео дня

Он отметил, что в будущем украинской армии могут быть переданы современные самолеты, но сейчас это не является неотложной необходимостью.

«Об истребителях F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это может быть либо F-16, либо другие самолеты четвертого поколения. Поэтому мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у Украины именно то, что ей нужно», — заявил глава Пентагона.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине – это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.

Инфографика: NV