Пентагон опроверг фейк РФ о «сбитом под Одессой» самолете с помощью НАТО 19 апреля, 09:48 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Украины фейк российской пропаганды также опровергли (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Пентагоне опровергают фейк кремлевской пропаганды об «уничтожении» самолета с военным грузом НАТО, предоставленным Украине для защиты от РФ.

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Российские военные ранее заявили, что под Одессой был сбит военно-транспортный самолет ВСУ, на борту которого было оружие от стран Запада.

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В свою очередь представитель Министерства обороны США, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос, заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу и я ничего не видел по этому поводу. Нет никаких признаков того, что они нанесли удар по содержимому помощи», — подчеркнул он.

Ранее дезинформацию россиян опровергло и Минобороны Украины.

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