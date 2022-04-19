Пентагон опроверг фейк РФ о «сбитом под Одессой» самолете с помощью НАТО

19 апреля, 09:48
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В Минобороны Украины фейк российской пропаганды также опровергли (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Минобороны Украины фейк российской пропаганды также опровергли (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

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В Пентагоне опровергают фейк кремлевской пропаганды об «уничтожении» самолета с военным грузом НАТО, предоставленным Украине для защиты от РФ.

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Российские военные ранее заявили, что под Одессой был сбит военно-транспортный самолет ВСУ, на борту которого было оружие от стран Запада.

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В свою очередь представитель Министерства обороны США, отвечая во время брифинга на соответствующий вопрос, заявил, что данная информация не соответствует действительности.

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«Я не видел сообщений, указывающих на то, что западное оружие было сбито россиянами. Мне ничего не известно по этому поводу и я ничего не видел по этому поводу. Нет никаких признаков того, что они нанесли удар по содержимому помощи», — подчеркнул он.

Ранее дезинформацию россиян опровергло и Минобороны Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США НАТО Оружие Российская агрессия Фейк Военная помощь Пентагон Российская пропаганда Война России против Украины

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