За рубежом сейчас тренируется 11 тысяч украинских военных — Пентагон 31 марта, 00:44 Украинские военные во время учений в Германии (Фото:REUTERS/Leonhard Simon)

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что в разных странах проходят обучение 11 тысяч украинских военных.



"Обучение украинских военнослужащих осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией государств, которые сейчас тренируют более 11 тысяч украинских военных", - заявил Райдер.



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Украинские военные проходят тренировки в 26 странах. В Германии в этом месяце завершат обучение 4 тысячи военных.

"Дополнительная общевойсковая подготовка продолжается в немецких учебных лагерях Grafenwoehr и Hohenfels, где находятся два моторизированных пехотных батальона, в которые входят 1200 военнослужащих ВСУ", - заявил военный.