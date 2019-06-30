Загранпаспорта подорожают. Что изменится в Украине с 1 июля Сегодня, 08:13 4219 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Госмиграционной службы Украины С 1 июля вырастет стоимость оформления ряда биометрических документов Пресс-служба Госмиграционной службы Украины

С 1 июля 2019 года в Украине вступит в силу ряд новшеств, вырастут цены на несколько видов услуг и повысят отдельные соцвыплаты. НВ рассказывает о главных из этих изменений.

Повышение пенсий

С 1 июля будут увеличены выплаты для тех пенсионеров, которые имеют значительный стаж работы, однако до сих пор получали небольшие пенсии. Речь идет о женщинах, отработавших более 30 лет, и мужчинах, чей трудовой стаж превышает 35 лет.

Таких пенсионеров, по оценкам Кабмина, в Украине около 2,5 млн. человек. С 1 июля их пенсии составят не менее 2 тыс. грн — всем, кто до сих пор получал меньше, назначат соответствующие надбавки.

«Это будет очередной этап пересчета, и далее повышение будет происходить в автоматическом режиме», — пояснил премьер Владимир Гройсман.

Напомним, после начала пенсионной реформы в 2017 году это пятый этап пересмотра пенсий. Осенью 2017-го перерасчет пенсий провели для большинства украинских пенсионеров — более 10 млн человек. В начале 2018-го и 2019-го дважды повысили выплаты военным пенсионерам, а в марте нынешнего года ввели автоматическую индексацию пенсий.

Очередная индексация намечена на последний месяц нынешнего года, а весной 2020 года Кабмин обещает массовый перерасчет выплат.

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Начало вступительной кампании-2019

Второй месяц лета даст официальный старт вступительной кампании в вузы.

С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов, с помощью которых абитуриенты смогут подать необходимые документы. При этом непосредственная подача заявлений — как в электронной форме, так и бумажных документов — будет открыта с 10 июля.

Те, кто поступает на основе сертификатов ВНО и творческих конкурсов, могут подавать документы до 18:00 22 июля. Более сжатые сроки для абитуриентов, поступающих по собеседованию и вступительным экзаменам — им необходимо подать документы до 18:00 16 июля.

В нынешнем году сроки подачи документов сократили на несколько дней, однако дали возможность пройти творческие конкурсы сразу в нескольких вузах. Такие конкурсы пройдут с 1 по 10 июля.

Кроме того, расширен список самых популярных специальностей, где заранее известен минимальный конкурсный балл. А будущие медики и педагоги получили право льготного поступления за отработку в селах.

Подорожание загранпаспортов и других документов

Согласно официальному сообщению Государственной миграционной службы, с 1 июля подорожают многие админуслуги, связанные с миграцией и выездом за рубеж.

В частности вырастет стоимость биометрических документов — повышение цены составит до 30%.

Оформление паспорта гражданина Украины ( ID-карты) подорожает с 279 до 345 грн (за 20 дней) или с 366 до 471 грн (за 10 дней). Однако тем, кто получает паспорт впервые в жизни, карты по-прежнему будут выдавать бесплатно.

подорожает с 279 до 345 грн 20 дней) или с 366 до 471 грн 10 дней). Однако тем, кто получает паспорт впервые в жизни, карты по-прежнему будут выдавать бесплатно. Стоимость оформления загранпаспорта повысят с 557,32 грн до 682 грн ( 20 дней) или с 810,32 грн до 1034 грн ( до 7 дней).

повысят с 557,32 грн до 682 грн 20 дней) или с 810,32 грн до 1034 грн до 7 дней). Также подорожает выдача документа о временном либо постоянном виде на жительство в Украине. В первом случае цена вырастет с 821 до 891 грн, а во втором — с 629 до 728 грн.

Кроме того, с 1 июля повысят стоимость оформления других документов, фиксирующих пребывание иностранцев и лиц без гражданства в Украине — свидетельство беженца, проездной документ беженца и т. д. Полный перечень изменения стоимости этих справок можно посмотреть здесь.

В Госмиграционной службе напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые с 2016 года. Как ожидается, такое подорожание увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на 200 млн. грн.

Новые нормы для автопарковок и стоянок

1 июля 2019 года вступают в силу нововведения к государственным строительным нормам, связанным с проектированием автостоянок и гаражей.

Отныне в Украине вводится обязательное требование: как минимум 5% мест на строящихся и реконструируемых парковках должны быть обустроены зарядками для электрокаров.

Замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе выразил надежду, что до 2030 года все парковки в Украине будут оборудованы электрозарядками.

«Весь мир постепенно переходит на электромобили. Украина также активно приобщается к этому процессу. Например, в 2015 году в стране насчитывалось всего 500 электрокаров, а сейчас почти 13 тыс. Лишь нынешней весной спрос на электромобили среди украинцев вырос на 67%», — констатировал Парцхаладзе.

Повышение прожиточного минимума и связанных с ним выплат

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. Это второе, но не последнее повышение за год: показатель уже поднимали с 1 января 2019 года, еще раз он вырастет с 1 декабря нынешнего года.

По состоянию на 1 июля 2019-го уровень прожиточного минимума для разных категорий населения будет выглядеть так:

для детей до 6 лет: 1699 грн ( был 1626 грн);

был 1626 грн); для детей от 6 до 18 лет: 2118 грн ( был 2027 грн);

был 2027 грн); для трудоспособных украинцев: 2007 грн ( был 1921 грн);

был 1921 грн); для лиц, потерявших трудоспособность 1564 грн ( был 1497 грн).

Минимальная заработная плата по состоянию на 1 июля не изменится и останется на уровне 4173 грн в месяц.

От уровня прожиточного минимума в Украине зависит ряд других выплат, которые с 1 июля также вырастут.

Алименты:

для детей до 6 лет — не менее 849,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет — не менее 1059 грн.

Пособие по безработице — с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составит 8028 грн (четыре прожиточных минимума).

Декретные выплаты неработающим женщинам — не могут быть меньшими, чем четверть прожиточного минимума (507,75 грн) ежемесячно.

Таким образом, минимальный размер такой помощи для мам, не устроенных на работу официально, с 1 июля составит:

за 126 календарных дней декрета — не менее 2107 грн;

за 140 календарных дней декрета — не менее 2341 грн;

за 180 календарных дней декрета — не менее 3010 грн.

Помощь одиноким матерям

С 1 июля 2019 максимальный ежемесячный размер такого пособия составит:

для детей до 6 лет — не более 1699 грн;

для детей от 6 до 18 лет — до 2118 грн;

для детей от 18 до 23 лет ( если ребенок является студентом стационара в вузе) — до 2007 грн.

Должен заработать рынок электроэнергии

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии — по крайней мере, именно эта дата значится в законе о рынке электроэнергии, который был принят в апреле 2017 года.

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Это важное новшество должно радикально изменить модель доставки электроэнергии от электростанций к потребителям и порядок расчетов за нее.

После запуска нового рынка в Украине исчезнут почти все тарифы, формируемые регулятором. А вместо ГП Энергорынок появится оптовый рынок с несколькими игроками и новыми продуктами, цены на которые должны формироваться на рыночных условиях.



Однако президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект, которым предложено отложить введение нового рынка электроэнергии на год. Поэтому как именно заработает в июле этот рынок — и заработает ли — остается неясным.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик 25 июня оценил вероятность своевременного запуска рынка электроэнергии с 1 июля в 70%.