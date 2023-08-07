Пенсия за выслугу лет: кто на нее претендует и особенности назначения 7 августа, 08:30 Пенсии за выслугу лет (Фото:Unsplash)

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.

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Пенсии за выслугу лет артистам, медикам, учителям, спортсменам и работникам транспорта

Пенсии за выслугу лет назначаются независимо от возраста:

— артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;

— работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет до 26 лет 6 месяцев, у женщин — от 20 лет до 21 года 6 месяцев;

— работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет до 26 лет 6 месяцев;

— спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет;

по достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 — женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:

— диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;

— инженерно-техническому составу гражданской авиации;

— бортпроводникам;

— работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

— работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах;

— работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве;

— механизаторам (докерам-механизаторам) в портах;

— плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Назначается со дня обращения при условии увольнения с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии за выслугу лет военным

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при условии увольнения с военной службы:

— независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

— в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Размеры пенсий определяются согласно статье 13 Закона № 2262-ХІIІ: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного обеспечения в зависимости от продолжительности выслуги.

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые на день обращения за назначением такой пенсии имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий определяются согласно частей второй — пятой статьи 86 Закона № 1697-ѴІІ — 60% суммы их месячной заработной платы.

Работникам, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет — женщины, пенсия за выслугу лет назначается по достижении мужчинами возраста 57 лет, женщинами — 55 лет.

Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.