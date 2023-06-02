Военным после увольнения. Куда засчитываются выплаты 30 и 100 тысяч гривен при подсчете пенсий 2 июня, 16:29 Выплаты военным: Как исчисляется пенсия после получения 30 или 100 тысяч гривен (Фото:REUTERS/Евгений Завгородний)

Военные с 24 февраля 2022 года получали 30 тысяч гривен ежемесячно и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях на передовой. В 2023 году, принцип назначения выплат изменился, но военные продолжают их получать. Как выплаты 30 и 100 тысяч гривен повлияют на пенсию военнослужащих?

Украина отражает полномасштабное вторжение России с 24 февраля 2022 года. Военные получают доплаты за выполнение боевых задач и за участие в боевых действиях на фронте.



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Как сообщили эксперты Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины, законом предусмотрено, как будут начисляться пенсии тем, кто получает выплаты до 30 и до 100 тысяч гривен для военных.

В статье 43 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей пенсии лицам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют право на пенсию по этому Закону, и членам их семей исчисляются из размера денежного обеспечения.

Это касается:

военных рядового состава;

военных сержантского состава;

военных старшинского и офицерского состава.

При этом, пенсия исчисляется учитывая:

соответствующие оклады по должности;

оклады и/или доплаты за воинское ( специальное) звание;

специальное) звание; военному ( специальному) званию;

специальному) званию; процентную надбавку ( доплату) за выслугу лет;

доплату) за выслугу лет; ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения ( надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года — страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон определяет исчерпывающий перечень составляющих денежного обеспечения, которые учитываются при исчислении пенсии военным. Среди них нет выплаты 30 и 100 тысяч гривен.

По объяснениям экспертов — доплата 30 и 100 тысяч гривен не носит постоянный характер, поэтому не входит в состав денежного обеспечения военнослужащего для исчисления пенсии.

Это связано с тем, что выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренной постановлением КМУ № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, имеет временный характер, она установлена на период действия военного положения и выплачивается она в размерах в расчете на месяц пропорционально времени участия в конкретных действиях и мероприятиях.

Виды пенсий военнослужащих в Украине

Законодательством предусмотрены для военных следующие три вида пенсии:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае потери кормильца.

Они назначаются при различных условиях. Предусматриваются пенсии военным, нетрудоспособным членам их семей или семьям пенсионеров.

Пенсии за выслугу лет:

После увольнения со службы, независимо от возраста, при наличии календарной выслуги 25 лет и более. При достижении на день увольнения со службы 45-ти летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.

Пенсии по инвалидности:

Назначаются после увольнения со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если:

инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

если инвалидность наступила позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания ( травмы, ранения, контузии, увечья и т. п. ), которое возникло в период прохождения военной службы.

Пенсии в случае потери кормильца:

Назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если:

кормилец умер в период прохождения службы;

кормилец умер не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.

Семьям пенсионеров они назначаются, если:

кормилец умер в период получения пенсии;

не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.