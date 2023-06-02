Военным после увольнения. Куда засчитываются выплаты 30 и 100 тысяч гривен при подсчете пенсий

2 июня, 16:29
Поделиться:
Выплаты военным: Как исчисляется пенсия после получения 30 или 100 тысяч гривен (Фото:REUTERS/Евгений Завгородний)

Выплаты военным: Как исчисляется пенсия после получения 30 или 100 тысяч гривен (Фото:REUTERS/Евгений Завгородний)

Военные с 24 февраля 2022 года получали 30 тысяч гривен ежемесячно и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях на передовой. В 2023 году, принцип назначения выплат изменился, но военные продолжают их получать. Как выплаты 30 и 100 тысяч гривен повлияют на пенсию военнослужащих?

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Кто может получить повестки с 1 июня и быть призванным — есть ли изменения

Украина отражает полномасштабное вторжение России с 24 февраля 2022 года. Военные получают доплаты за выполнение боевых задач и за участие в боевых действиях на фронте.

Видео дня

Как сообщили эксперты Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины, законом предусмотрено, как будут начисляться пенсии тем, кто получает выплаты до 30 и до 100 тысяч гривен для военных.

В статье 43 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей пенсии лицам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют право на пенсию по этому Закону, и членам их семей исчисляются из размера денежного обеспечения.

Читайте также:
Денежное обеспечение для военных. Кто получает выплаты 30, 50, 100 тысяч гривен с 1 июня

Это касается:

  • военных рядового состава;
  • военных сержантского состава;
  • военных старшинского и офицерского состава.

При этом, пенсия исчисляется учитывая:

  • соответствующие оклады по должности;
  • оклады и/или доплаты за воинское (специальное) звание;
  • военному (специальному) званию;
  • процентную надбавку (доплату) за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года — страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Читайте также:
Денежное обеспечение для военных. Какие выплаты могут получить военнослужащие в условиях военного положения — объясняют юристы

Закон определяет исчерпывающий перечень составляющих денежного обеспечения, которые учитываются при исчислении пенсии военным. Среди них нет выплаты 30 и 100 тысяч гривен.

По объяснениям экспертов — доплата 30 и 100 тысяч гривен не носит постоянный характер, поэтому не входит в состав денежного обеспечения военнослужащего для исчисления пенсии.

Это связано с тем, что выплата дополнительного вознаграждения, предусмотренной постановлением КМУ № 168 Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения, имеет временный характер, она установлена на период действия военного положения и выплачивается она в размерах в расчете на месяц пропорционально времени участия в конкретных действиях и мероприятиях.

Читайте также:
Во время военного положения. Какие выплаты получают срочники и добровольцы за участие в боевых действиях и в тылу

Виды пенсий военнослужащих в Украине

Законодательством предусмотрены для военных следующие три вида пенсии:

  • за выслугу лет;
  • по инвалидности;
  • в случае потери кормильца.

Они назначаются при различных условиях. Предусматриваются пенсии военным, нетрудоспособным членам их семей или семьям пенсионеров.

Читайте также:
Выплаты военным 2023. Как долго длится больничный и сохраняется ли денежное вознаграждение военнослужащим

Пенсии за выслугу лет:

  1. После увольнения со службы, независимо от возраста, при наличии календарной выслуги 25 лет и более.
  2. При достижении на день увольнения со службы 45-ти летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.
poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Пенсии по инвалидности:

Назначаются после увольнения со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если:

  • инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • если инвалидность наступила позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т. п.), которое возникло в период прохождения военной службы.
Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Что делать в случае отправки на передовую без подготовки или снаряжения

Пенсии в случае потери кормильца:

Назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если:

  • кормилец умер в период прохождения службы;
  • кормилец умер не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
Читайте также:
Пять категорий. Кто имеет право на денежную помощь 15 миллионов в случае гибели военного

Семьям пенсионеров они назначаются, если:

  • кормилец умер в период получения пенсии;
  • не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.
Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пенсии Война России против Украины выплаты военным

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X