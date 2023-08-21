Пенсия по потере кормильца: стало известно, имеет ли право на выплату жена погибшего военного
Пенсия по потере кормильца для жены военного (Фото:NewAfrica / Depositphotos)
Нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Когда жене военного назначается пенсия по потере кормильца
Жена военного, погибшего на фронте, если она воспитывает малолетнего ребенка погибшего, имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца.
Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также членов их семей урегулировано Законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.
По нормам этого Закона нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.
В частности, такое право предоставляется жене кормильца, которая занята уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.
Пенсия по случаю потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что жена не работает (не проходит военную службу).
Также жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она (проходит военную службу) в случае гибели кормильца вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Какой размер пенсий в связи с потерей кормильца
Размер назначенной выплаты зависит от причины смерти кормильца:
— если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы, пенсия назначается в размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены (мужа), или другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;
— или в размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены (мужа));
— если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения кормильца.
Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность