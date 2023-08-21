Пенсия по потере кормильца: стало известно, имеет ли право на выплату жена погибшего военного 21 августа, 11:05 Пенсия по потере кормильца для жены военного (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Когда жене военного назначается пенсия по потере кормильца

Жена военного, погибшего на фронте, если она воспитывает малолетнего ребенка погибшего, имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца.

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Пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также членов их семей урегулировано Законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

По нормам этого Закона нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения службы, имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

В частности, такое право предоставляется жене кормильца, которая занята уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия по случаю потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что жена не работает (не проходит военную службу).

Также жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она (проходит военную службу) в случае гибели кормильца вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

Какой размер пенсий в связи с потерей кормильца

Размер назначенной выплаты зависит от причины смерти кормильца:

— если кормилец умер/погиб при исполнении обязанностей военной службы, пенсия назначается в размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены (мужа), или другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;

— или в размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены (мужа));

— если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.07.2022 — 4054 грн).

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