Пенсия по инвалидности: стало известно, в каком объеме должны выплачивать пенсии «чернобыльцам» 14 сентября, 11:32 Пенсия пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, должны выплачиваться в размере, который предусмотрен специальным законом, а не в зависимости от наличия денег у государства, как это записали в Бюджетном кодексе.

Такое решение вынес Конституционный Суд Украины на пленарном заседании.

В каком объеме должны платить пенсии пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

«Суд отмечает, что социальные гарантии для этой категории лиц, в частности, размер их пенсионного обеспечения должен устанавливать законодатель исключительно в Законе Украины № 796 (О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы от 28 февраля 1991 года)», — говорится в сообщении.

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Суд также отмечает, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы не могут зависеть от имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

«Такие пенсии должны выплачиваться в порядке и размерах определенных законом. При этом размер пенсий не может корректироваться Кабинетом Министров Украины в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов», — подчеркивают в Конституционном Суде.

Следовательно, Суд признал не соответствующим Конституции Украины положение пункта 26 раздела VI Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса в части применения статьи 54 закона № 796.

Пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть меньше:

- І группа — 13 604,50 грн;

- ІІ группа — 10 988,25 грн;

- ІІІ группа — 7 534,80 грн.

Лица с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут получать меньше:

- І группа — 6 840 грн;

- ІІ группа — 5 472 грн;

- III группы — 4 218 грн;

- для детей с инвалидностью — 4 218 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:

- І группа — 13 376,21 грн;

- ІІ группа — 10 700,97 грн;

- ІІІ группа — 8 025,73 грн.