Пенсия по инвалидности: нужно ли во время военного положения проходить МСЭК
Во время войны пенсию по инвалидности должны выплачивать и без МСЭК (Фото:Drazen Zigic/freepik)
На время действия военного положения в Украине пенсию по инвалидности будут выплачивать и без прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Во время войны пенсию по инвалидности должны выплачивать и без МСЭК
Согласно статье 34 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.
Также согласно пункту 14−6.1 заключительных положений Закона определено, что для лиц с инвалидностью, у которых срок прекращения выплаты пенсии приходится на период действия военного положения в случае невозможности прохождения повторного осмотра, выплата пенсии продолжается до прекращения или отмены военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.
С учетом того, что срок действия военного положения в Украине продлен до 18 августа 2023 года, выплата пенсии продлена до 18 февраля 2024 года.
Напомним, медико-социальные экспертные комиссии осуществляют осмотр лиц с инвалидностью (в том числе повторный) независимо от места регистрации, проживания или пребывания таких лиц на территории Украины.
Какие нужны документы и как подать заявление
В Украине пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила частичная или полная потеря здоровья. На размер выплаты влияют два параметра: процент от размера пенсии по возрасту и группа инвалидности.
Для того, что оформить пенсию по инвалидности нужны следующие документы:
— заявление о назначении пенсии по инвалидности;
— паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;
— идентификационный номер;
— документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе
— выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы, причины и срок инвалидности;
— сведения о зарплате.
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.
Также это можно сделать онлайн через:
— портал электронных услуг Пенсионного фонда;
— мобильное приложение ПФУ.