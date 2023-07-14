Пенсия по инвалидности: нужно ли во время военного положения проходить МСЭК 14 июля, 08:10 Во время войны пенсию по инвалидности должны выплачивать и без МСЭК (Фото:Drazen Zigic/freepik)

На время действия военного положения в Украине пенсию по инвалидности будут выплачивать и без прохождения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Во время войны пенсию по инвалидности должны выплачивать и без МСЭК

Согласно статье 34 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

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Также согласно пункту 14−6.1 заключительных положений Закона определено, что для лиц с инвалидностью, у которых срок прекращения выплаты пенсии приходится на период действия военного положения в случае невозможности прохождения повторного осмотра, выплата пенсии продолжается до прекращения или отмены военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

С учетом того, что срок действия военного положения в Украине продлен до 18 августа 2023 года, выплата пенсии продлена до 18 февраля 2024 года.

Напомним, медико-социальные экспертные комиссии осуществляют осмотр лиц с инвалидностью (в том числе повторный) независимо от места регистрации, проживания или пребывания таких лиц на территории Украины.

Какие нужны документы и как подать заявление

В Украине пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила частичная или полная потеря здоровья. На размер выплаты влияют два параметра: процент от размера пенсии по возрасту и группа инвалидности.

Для того, что оформить пенсию по инвалидности нужны следующие документы:

— заявление о назначении пенсии по инвалидности;

— паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

— идентификационный номер;

— документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т. п. );

— выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы, причины и срок инвалидности;

— сведения о зарплате.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.

Также это можно сделать онлайн через:

— портал электронных услуг Пенсионного фонда;

— мобильное приложение ПФУ.