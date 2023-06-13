Пенсия по инвалидности: какие нужны документы и куда обращаться для оформления
Как оформить пенсии по инвалидности в 2023 году (Фото:Mikita Yo\unsplash)
Люди с инвалидностью в Украине могут получать пенсию, которая зависит от группы инвалидности. Рассказываем какие для этого нужны документы и куда обращаться.
В Украине пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила частичная или полная потеря здоровья. На размер выплаты влияют два параметра: процент от размера пенсии по возрасту и группа инвалидности.
Какие нужны документы
Для того, что оформить пенсию по инвалидности нужны следующие документы:
— заявление о назначении пенсии по инвалидности;
— паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;
— идентификационный номер;
— документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе
— выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы, причины и срок инвалидности;
— сведения о зарплате.
Как подать заявление и документы
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.
Также это можно сделать онлайн через:
— портал электронных услуг Пенсионного фонда;
— мобильное приложение ПФУ.