Пенсия по инвалидности: какие нужны документы и куда обращаться для оформления 13 июня, 08:35 Как оформить пенсии по инвалидности в 2023 году (Фото:Mikita Yo\unsplash)

Люди с инвалидностью в Украине могут получать пенсию, которая зависит от группы инвалидности. Рассказываем какие для этого нужны документы и куда обращаться.

В Украине пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила частичная или полная потеря здоровья. На размер выплаты влияют два параметра: процент от размера пенсии по возрасту и группа инвалидности.

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Какие нужны документы

Для того, что оформить пенсию по инвалидности нужны следующие документы:

— заявление о назначении пенсии по инвалидности;

— паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность, место жительства (регистрации) и возраст;

— идентификационный номер;

— документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, документы об обучении, военной службе и т. п. );

— выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении группы, причины и срок инвалидности;

— сведения о зарплате.

Как подать заявление и документы

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы подаются в любое управление Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства лично или через уполномоченного представителя.

Также это можно сделать онлайн через:

— портал электронных услуг Пенсионного фонда;

— мобильное приложение ПФУ.