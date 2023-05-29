Политзаключенным СССР. ВРУ приняла новые надбавки к пенсиям — сколько получат жертвы советского режима 29 мая, 18:15 Надбавки к пенсии (Фото:Karyna Panchenko / unsplash)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8032, предусматривающий предоставление пенсий борцам за независимость Украины.

Об этом сообщил сайт Верховной Рады Украины.

Политзаключенные коммунистического режима СССР получат надбавки к пенсии в размере 4200 гривен

«Политзаключенные коммунистического режима СССР наконец получат пенсии за особые заслуги перед Украиной», — написал народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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Кроме того, из закона изъяли упоминания о советских наградах и званиях.

«А пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги», — сообщил Вятрович.

Сумма ежемесячной надбавки к пенсии составит 4200 грн. Эта сумма будет ежегодно индексирована, начиная с 1 марта 2024 года.

Пенсии за особые заслуги перед Украиной

Парламент установил пенсию за особые заслуги перед Украиной (как надбавку к пенсии) борцам за независимость Украины в ХХ веке.

Речь идет о тех, кто во времена коммунистического тоталитарного режима подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам. Кого лишили свободы (заключения) или принудительно безосновательно помещали в психиатрическое учреждение и кто был реабилитирован в установленном законом порядке.