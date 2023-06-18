Пенсия-2023. Кто в Украине имеет право на две выплаты 18 июня, 09:05 Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы имеют право на две пенсионные выплаты (Фото:Елизавета Сергиенко/Прессцентр НБУ)

Пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы имеют право на две пенсионные выплаты. Речь идет о государственной пенсии по возрасту и дополнительной выплате.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Пенсии по возрасту для чернобыльцев

Пенсии по возрасту гражданам, работавшим или жившим на загрязненных от аварии на ЧАЭС, назначают с сокращением пенсионного возраста от одного до 13 лет. Продолжительность трудового стажа уменьшают на число лет понижения пенсионного возраста. Однако в итоге стаж не может быть ниже 15 лет.

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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС имеют право уменьшить возраст выхода на пенсию на пять, восемь или десять лет . Это зависит от продолжительности работы в Чернобыльской зоне.

В частности, если есть стаж на подземных работах, вредных или с особо тяжелыми условиями труда по Списку № 2, возраст дополнительно сокращают на три года. Стаж для мужчин должен быть не менее 10 лет, для женщин минимум 7,5 лет.

Пострадавшим от аварии на ЧАЭС возраст выхода на заслуженный отдых сокращают от 1 до 10 лет . Это зависит от зоны радиологического загрязнения, где жил или работал гражданин, а также продолжительности проживания или работы.

В частности, при наличии стажа на подземных работах, вредных и особо тяжелых условий труда по Списку № 2 возраст дополнительно уменьшают на два года. Стаж — больше 10 лет (мужчины), более 7,5 лет (женщины).

Дополнительная пенсия для чернобыльцев

Граждане, которым установили причинную связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, пенсии по инвалидности назначают в сумме возмещения фактических убытков по зарплате за работу в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы или по зарплате, определенной из пятикратного объема минимальной зарплаты.

С 01.03.2023 минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:

для I группы – 8187,48 гривен, II группы – 6549,98 гривен, III группы и детей с инвалидностью – 5048,95 гривен.

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших:

- лицам, относящимся к категории 1 :

— из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

1) лицам с инвалидностью I группы - 474,5 гривны;

2) лицам с инвалидностью II группы - 379,6 гривны;

3) лицам с инвалидностью III группы - 284,7 гривны;

— для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

1) лицам с инвалидностью I группы - 341,64 гривны;

2) лицам с инвалидностью II группы - 227,76 гривны;

3) лицам с инвалидностью III группы - 170,82 гривны;

- лицам, принадлежащим к категориям 2 - 4 :

1) лицам, относящимся к категории 2 - 170,82 гривны;

2) лицам, относящимся к категории 3 - 113,88 гривны;

3) лицам, относящимся к категории 4 - 56,94 гривны;

— детям с инвалидностью , а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — 170,82 гривны.

Для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2023 размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:

1) для лиц с инвалидностью I группы – 13376,21 гривен,

2) для лиц с инвалидностью II группы - 10700,97 гривен,

3) для лиц с инвалидностью ІІІ группы - 8025,73 гривен.

В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца.

Если кормильщик был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться с заработка, полученного кормильцем за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера заработной платы (вычисленной по формуле).