Пенсия-2023: кто получит доплаты в августе и какие суммы
Доплаты ветеранам перенесли с мая на август (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
В августе некоторые категории украинских пенсионеров получат единоразовую доплату. Рассказываем, кому и какие предусмотрены надбавки к пенсиям.
Кто получит доплаты в августе
Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Как напоминает сайт На пенсии, речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.
Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.
Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.
Какие суммы доплат
Пока что точные суммы доплаты неизвестны. Но эксперты уверяют, что они не будут ниже тех, что выплачивались в 2021 году.
Тогда доплаты составляли:
— лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривны;
— II группы — 3 906 гривен;
— III группы — 3391 гривны;
— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1 491 гривны;
— лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривны;
— членам семей погибших — 966 гривен;
— участникам войны — 612 гривны.
Напомним, в июне 2023 года отдельная группа пенсионеров получила больше средств. Речь идет о выплатах, которые 1 апреля увеличились для тех пенсионеров, которые продолжают работать.