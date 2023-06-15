Пенсия-2023: кто получит доплаты в августе и какие суммы 15 июня, 10:19 Доплаты ветеранам перенесли с мая на август (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В августе некоторые категории украинских пенсионеров получат единоразовую доплату. Рассказываем, кому и какие предусмотрены надбавки к пенсиям.

Кто получит доплаты в августе

Ко Дню Независимости Украины некоторым категориям пенсионеров предусмотрены доплаты. Как напоминает сайт На пенсии, речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований.

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Эти выплаты обычно приурочивались ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Также доплаты в августе получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

Какие суммы доплат

Пока что точные суммы доплаты неизвестны. Но эксперты уверяют, что они не будут ниже тех, что выплачивались в 2021 году.

Тогда доплаты составляли:

— лицам с инвалидностью I группы — 4421 гривны;

— II группы — 3 906 гривен;

— III группы — 3391 гривны;

— участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1 491 гривны;

— лицам, имеющим особые заслуги перед государством — 4421 гривны;

— членам семей погибших — 966 гривен;

— участникам войны — 612 гривны.

Напомним, в июне 2023 года отдельная группа пенсионеров получила больше средств. Речь идет о выплатах, которые 1 апреля увеличились для тех пенсионеров, которые продолжают работать.