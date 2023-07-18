Заочно и в электронном виде. Как украинцам за границей оформить справку об инвалидности 18 июля, 12:33 Как украинцам за границей оформить справку об инвалидности (Фото:unsplash)

Для оформления справки об инвалидности лицам, находящимся за границей во время действия военного положения, нужно сделать несколько шагов в специально установленном порядке.

Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины.

Документы в электронном виде и заочные решения

Для этого нужно сделать следующее:

1.Отправить документы семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация (если ее нет, подпишите на сайте). Используйте почтовые услуги или электронную почту. Все медицинские документы должны быть составлены на украинском языке.

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2.Врач передает полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

3.ВКК проверяет присланную информацию и принимает решение о дальнейших действиях.

4.Если ВКК решает, что необходимо провести медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), ваши документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.

5.Если вы не можете прибыть на личный осмотр, из-за отсутствия возможности находиться в Украине, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности на основании направления ВКК учреждения здравоохранения.

6.Важно отметить, что при наступлении военного положения действие справки об инвалидности автоматически продлевается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Особенности оформления справки для детей

Для детей, которые имеют инвалидность и находятся за границей, процедура оформления справки об инвалидности имеет некоторые особенности.

После прохождения медицинского обследования за границей необходимо перевести документы на украинский язык и отправить их врачу в Украине. Врач оформит форму 088/о «Направление на МСЭК», а ВКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.