Новые документы в приложении Дія: Минцифры запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на жительство

4 июля, 11:59
В Минцифры предлагают украинцам регистрироваться на бета-тест нового функционала (Фото:Jonas Leupe/Unsplash)

В Минцифры предлагают украинцам регистрироваться на бета-тест нового функционала (Фото:Jonas Leupe/Unsplash)

В приложении Дія в скором времени можно будет загрузить пенсионные удостоверения и вид на жительство — Минцифры начинает бета-тест нового функционала.

«Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди — пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

Видео дня

Он пояснил, что украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физический документ.

В пресс-службе Минцифры в Telegram разъяснили, что для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

Читайте также:
Каннские львы 2022. Дія получила бронзовую статуэтку

Для тестирования вида на жительство нужно иметь:

  • документ в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года
  • банковский счет для авторизации в Дія через BankID или смартфон с NFC.

Для того чтобы стать тестировщиком новых услуг, необходимо зарегистрироваться.

Проект реализуется при поддержке проекта Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине, внедряемый ПРООН при поддержке Швеции. При сотрудничестве Минцифры с МВД, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службы Украины и Пенсионным фондом Украины.

Читайте также:
В Минцифры рассказали, как растаможить авто через Дію

В Украине постепенно переводят всю документацию в электронный формат, многие документы и госуслуги уже доступны украинцам в приложении Дія.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Пенсионный фонд Вид на жительство Иностранцы ДІЯ

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

4 июля, 10:15
Мнения
Прощения не будет: Нацполиция, как говорит ее глава Игорь Клименко, задокументировала более 19 тыс. военных преступлений россиян, совершенных во время полномасштабной войны (Фото:Александр Медведев / НВ)
«Мы потеряли много семей полицейских» /
Как правоохранители работают в зонах боев и документируют зверства РФ — интервью НВ с главой Нацполиции
4 июля, 10:12
События
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
4 июля, 08:32
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X