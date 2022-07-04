Новые документы в приложении Дія: Минцифры запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на жительство 4 июля, 11:59 В Минцифры предлагают украинцам регистрироваться на бета-тест нового функционала (Фото:Jonas Leupe/Unsplash)

В приложении Дія в скором времени можно будет загрузить пенсионные удостоверения и вид на жительство — Минцифры начинает бета-тест нового функционала.

«Продолжаем работать над новыми цифровыми документами в приложении. На очереди — пенсионное удостоверение и е-вид на постоянное и временное проживание», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

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Он пояснил, что украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физический документ.

В пресс-службе Минцифры в Telegram разъяснили, что для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

Для тестирования вида на жительство нужно иметь:

документ в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года

банковский счет для авторизации в Дія через BankID или смартфон с NFC.

Для того чтобы стать тестировщиком новых услуг, необходимо зарегистрироваться.

Проект реализуется при поддержке проекта Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине, внедряемый ПРООН при поддержке Швеции. При сотрудничестве Минцифры с МВД, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службы Украины и Пенсионным фондом Украины.

В Украине постепенно переводят всю документацию в электронный формат, многие документы и госуслуги уже доступны украинцам в приложении Дія.

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