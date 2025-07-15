Пенсионное удостоверение 2025: все способы, как восстановить утраченный документ
Как восстановить утраченное пенсионное удостоверение (Фото: kadrovik.ua)
Пенсионное удостоверение можно восстановить как офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Как восстановить пенсионное удостоверение: все удобные способы
Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий факт назначения пенсии лицу. В случае его потери пенсионер может получить новый документ несколькими способами.
1. Через портал Пенсионного фонда Украины
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через портал ПФУ, нужно авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел О пенсионном обеспечении и выбрать опцию Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения.
Далее нужно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией, во вкладке Орган ПФУ выбрать Главное управление ПФУ в области, заполнить необходимые поля анкеты и загрузить сканированные копии документов:
▪ РНОКПП;
▪ документ, удостоверяющий личность;
▪ фото;
▪ образец черно-белой подписи пенсионера.
После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, проверить внесенные данные и отправить его.
Также через портал Пенсионного фонда Украины можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), которое будет отображаться в мобильном приложении Дія.
2. С помощью мобильного приложения Пенсионный фонд
Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать вкладку В ПФУ, в разделе Коммуникации с ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
К электронному заявлению прилагаются заранее подготовленные сканированные копии:
▪ паспорта;
▪ справки о присвоении идентификационного номера;
▪ фотографии;
▪ подписи лица (чернилами черного цвета).
Сканированные копии должны соответствовать оригиналам документов и быть пригодными для восприятия их содержания (должны содержать четкое изображение полного состава текста документа и его реквизитов). Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб; формат файла: JPG или PDF; названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
3. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины
При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь с собой оригиналы таких документов:
▪ паспорт;
▪ справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);
▪ цветная фотография (3,0×2,5 см).
Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который заявитель укажет в заявлении.