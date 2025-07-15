Пенсионное удостоверение 2025: все способы, как восстановить утраченный документ

Пенсионное удостоверение можно восстановить как офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд .

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Как восстановить пенсионное удостоверение: все удобные способы

Пенсионное удостоверение — документ, подтверждающий факт назначения пенсии лицу. В случае его потери пенсионер может получить новый документ несколькими способами.

1. Через портал Пенсионного фонда Украины

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через портал ПФУ, нужно авторизоваться в личном кабинете, зайти в раздел О пенсионном обеспечении и выбрать опцию Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения.

Далее нужно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией, во вкладке Орган ПФУ выбрать Главное управление ПФУ в области, заполнить необходимые поля анкеты и загрузить сканированные копии документов:

▪ РНОКПП;

▪ документ, удостоверяющий личность;

▪ фото;

▪ образец черно-белой подписи пенсионера.

После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, проверить внесенные данные и отправить его.

Также через портал Пенсионного фонда Украины можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), которое будет отображаться в мобильном приложении Дія.

2. С помощью мобильного приложения Пенсионный фонд

Для подачи заявления необходимо авторизоваться в личном кабинете, выбрать вкладку В ПФУ, в разделе Коммуникации с ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

К электронному заявлению прилагаются заранее подготовленные сканированные копии:

▪ паспорта;

▪ справки о присвоении идентификационного номера;

▪ фотографии;

▪ подписи лица (чернилами черного цвета).

Сканированные копии должны соответствовать оригиналам документов и быть пригодными для восприятия их содержания (должны содержать четкое изображение полного состава текста документа и его реквизитов). Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб; формат файла: JPG или PDF; названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

3. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины

При обращении необходимо заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения и иметь с собой оригиналы таких документов:

▪ паспорт;

▪ справка о присвоении идентификационного номера (при наличии);

▪ цветная фотография (3,0×2,5 см).

Пенсионное удостоверение будет выдано в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который заявитель укажет в заявлении.