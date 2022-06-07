В Мелитополе пенсионер забросал яйцам любительницу «русского мира»

7 июня, 13:10
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Пенсионер забросал яйцами любительницу «русского мира» в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Пенсионер забросал яйцами любительницу «русского мира» в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

В Мелитополе Запорожской области пенсионер забросал яйцам женщину, которая представилась социологом и начала расспрашивать людей, как им живется в оккупации.

Как сообщает РИА Мелитополь, пенсионеры начали жаловаться на маленькие пенсии и высокие цены, а один мужчина не стал в выражениях церемониться:

«Вертел я на градуснике вашу немытую рашку! Спрашиваете, как нам здесь живется? Хреново! Работы нет, денег нет, связи нет, интернета нет. Падлы, ваши русские!» — ответил он на вопрос «социолога».

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А когда та попыталась было ему возразить, упомянув 10 000 рублей и гуманитарку от России, мужчина не выдержал, достал из пакета яйца и запустил в «социолога» штук 5−6.

https://www.youtube.com/embed/laQ2HfPUwV4

«Да если бы не такие продажные заразы, как ты, юг Украины никогда бы и не заняли!» — крикнул он ей напоследок.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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