В Мелитополе пенсионер забросал яйцам любительницу «русского мира» 7 июня, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Пенсионер забросал яйцами любительницу «русского мира» в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

В Мелитополе Запорожской области пенсионер забросал яйцам женщину, которая представилась социологом и начала расспрашивать людей, как им живется в оккупации.

Как сообщает РИА Мелитополь, пенсионеры начали жаловаться на маленькие пенсии и высокие цены, а один мужчина не стал в выражениях церемониться:

«Вертел я на градуснике вашу немытую рашку! Спрашиваете, как нам здесь живется? Хреново! Работы нет, денег нет, связи нет, интернета нет. Падлы, ваши русские!» — ответил он на вопрос «социолога».

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А когда та попыталась было ему возразить, упомянув 10 000 рублей и гуманитарку от России, мужчина не выдержал, достал из пакета яйца и запустил в «социолога» штук 5−6.

«Да если бы не такие продажные заразы, как ты, юг Украины никогда бы и не заняли!» — крикнул он ей напоследок.



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