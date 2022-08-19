Герои среди нас. Пенсионера, сбившего с ружья российский самолет, наградили медалью — видео
Валерий Федорович сбил самолет (Фото:dpsu.gov.ua)
Пенсионера, который в Чернигове с ружья сбил российский самолет, наградили медалью.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В ведомстве рассказали, что в марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь.
В ГПСУ заявили, что вражеский истребитель Су-34 был уничтожен. Самолет упал.
Герой получил медаль За содействии в охране государственной границы.
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