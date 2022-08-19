Герои среди нас. Пенсионера, сбившего с ружья российский самолет, наградили медалью — видео

19 августа, 12:44
Валерий Федорович сбил самолет (Фото:dpsu.gov.ua)

Валерий Федорович сбил самолет (Фото:dpsu.gov.ua)

Пенсионера, который в Чернигове с ружья сбил российский самолет, наградили медалью.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ведомстве рассказали, что в марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь.

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В ГПСУ заявили, что вражеский истребитель Су-34 был уничтожен. Самолет упал.

Герой получил медаль За содействии в охране государственной границы.

https://www.youtube.com/watch?v=ln3S1eNFPNM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Чернигов Самолеты Война России против Украины

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