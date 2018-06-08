08 июня 2018, пятница

Пенсионер-извращенец несколько дней удерживал в котельной 9-летнюю девочку - полиция

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Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы

В Харьковской области задержан ранее судимый пенсионер, который несколько дней силой удерживал 9-летнюю девочку в помещении котельной, где работал охранником.

"В полицию обратилась 30-летняя жительница Купянского района. Она сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее малолетняя дочь. Полицейским заявительница рассказала, что, возможно девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка и покупал ей продукты", - рассказали правоохранители.

После этого на поиски девочки отправили наряды группы быстрого реагирования патрульной полиции, которые в первую очередь отработать информацию о возможном похитителе ребенка, на которого указала мать.

Также выяснилось, что указанный мужчина ранее уже привлекалось к уголовной ответственности за развращение малолетних.

"По месту работы данного гражданина полицейские обнаружили закрытого в помещении котельной ребенка. Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, ужаснули даже опытных правоохранителей", - отметили в Нацполиции.

Сейчас ребенка передали матери, с ней работают врачи и психологи.

"Следователи уже пообщались с ребенком, ее показания стали основанием для открытия уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине также инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в поддержке пророссийских сепаратистов экс-солиста Львовской оперы Николая Санжаревского подозревают в развращении несовершеннолетней.

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