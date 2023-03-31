Пожилой житель одного из сел Донецкой области передал украинским пограничникам свой автомобиль — видео

31 марта, 17:49
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Муж передал пограничникам свою Ниву (Фото:dpsu.gov.ua)

Муж передал пограничникам свою Ниву (Фото:dpsu.gov.ua)

Пожилой житель одного из сел Донецкой области передал пограничникам старую Ниву.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в пятницу, 31 марта.

"Ребята я даю вам автомобиль, потому что придут орки и отнимут, а так вам будет на пользу", - вспоминает передачу автомобиля водитель-пограничник Евгений.

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Пограничники рассказали, что автомобиль очень помог во время обороны города-героя Волновахи. ВСУ на автомобиле, под обстрелами, вывозили раненых собратьев из всех подразделений Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=JK01VTqKGhY

По словам Евгения, несмотря на попадание десятков осколков автомобиль остается на ходу.

"После нашей Победы, освобождения временно оккупированной территории Украины автомобиль отремонтируем и с большой благодарностью вернем владельцу", - сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Автомобиль Донецкая область Война России против Украины

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