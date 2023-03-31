Пожилой житель одного из сел Донецкой области передал украинским пограничникам свой автомобиль — видео 31 марта, 17:49 Муж передал пограничникам свою Ниву (Фото:dpsu.gov.ua)

Пожилой житель одного из сел Донецкой области передал пограничникам старую Ниву.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в пятницу, 31 марта.

"Ребята я даю вам автомобиль, потому что придут орки и отнимут, а так вам будет на пользу", - вспоминает передачу автомобиля водитель-пограничник Евгений.

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Пограничники рассказали, что автомобиль очень помог во время обороны города-героя Волновахи. ВСУ на автомобиле, под обстрелами, вывозили раненых собратьев из всех подразделений Сил обороны Украины.

По словам Евгения, несмотря на попадание десятков осколков автомобиль остается на ходу.

"После нашей Победы, освобождения временно оккупированной территории Украины автомобиль отремонтируем и с большой благодарностью вернем владельцу", - сказал он.