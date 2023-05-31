Пенсии за особые заслуги. ВРУ расширила список получателей — кому и сколько будут выплачивать 31 мая, 11:33 Специальные пенсии за особые заслуги перед Украиной (Фото:Karyna Panchenko / unsplash)

В Украине вводятся специальные пенсии после того, как внесли изменения в Закон о пенсиях за особые заслуги перед Украиной. Отдельным категориям выплаты будут увеличены.

Герои Украины, ветераны, выдающиеся спортсмены и артисты, матери, воспитавшие пятерых и более детей

Пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливаются таким гражданам Украины:

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— героям Украины, которые награждены орденом «Золотая Звезда» с началом временной оккупации российской федерацией отдельных территорий Украины 19 февраля 2014 года;

— героям Украины, которые награждены орденом «Золотая Звезда» до 19 февраля 2014 года;

— героям Украины, награжденным орденом государства, лицам, награжденным орденом Героев Небесной Сотни, четырьмя и более орденами Украины, четырьмя и более медалями «За отвагу» во времена независимости Украины после провозглашения независимости Украины, лицам, отмеченным почетным званием Украины «народный»;

— ветеранам войны, которые при независимости Украины после провозглашения независимости Украины награждены за боевые действия орденом, медалью «За отвагу»;

— выдающимся спортсменам — победителям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсменам мира и Европы;

— космонавтам, совершившим полет в космос, членам летно-испытательных экипажей самолетов;

— лицам, которые отмечены почетным званием Украины «заслуженный», государственными премиями Украины, награждены одним из орденов Украины;

— матерям, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Если в случае смерти матери или лишения родительского права воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, пенсия за особые заслуги предоставляется отцу.

При этом учитываются дети, которые усыновлены в установленном законом порядке.

Кроме этого на пенсии за особые заслуги имеют право лица, которые в соответствии с Законом Украины О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке и в соответствии с Законом Украины О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Какой размер пенсии за особые заслуги

Пенсию за особые заслуги борцам за независимость Украины в ХХ веке предлагается установить в размере 200 процентов прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность.

Для других категорий лиц, имеющих право на пенсии за особые заслуги, размер составит от 23 до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, однако предусмотрены надбавки и перерасчет пенсий с 2024 года.

Размер пенсий за особые заслуги для Героев Украины и матерей, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, составит от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Выдающиеся олимпийцы, космонавты, ветераны войны, которые после провозглашения независимости Украины награждены орденом «За мужество», имеют право на пенсию за особые заслуги в размере от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При этом после вступления в силу закона будут лишены пенсий за особые заслуги лица, которые являются кавалерами ордена Ленина.