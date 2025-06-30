Пенсии, выплаты ВПЛ, субсидии, тарифы: что изменится с 1 июля

В июле 2025 года повышенные выплаты получат те пенсионеры, кто будет иметь право на возрастную надбавку и дополнительные выплаты от ВПП ООН. Также с 1 июля украинцы начнут получать базовую социальную помощь, а к ПФУ перейдут функции по предоставлению отдельных видов соцвыплат.

Возрастная надбавка к пенсии

В июле 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

Напомним, возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Дополнительные выплаты от ВПП ООН

Дополнительные выплаты от ВПП ООН для пенсионеров, лиц без права на пенсию, и людей с инвалидностью можно получить до конца июля 2025 года.

Программа охватывает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.

Выплаты на этих территориях получат:

▪ пенсионеры;

▪ люди без права на пенсию;

▪ люди с инвалидностью;

▪ дети с инвалидностью.

Важное условие: в течение проекта получатели не должны получать пособие на проживание для ВПЛ, а также пособий от других международных организаций.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 грн. Таким образом, если социальная выплата составляет, например, 2500 грн, то лицо получит 750 грн дополнительной помощи от ВПП.

Подавать заявки или регистрироваться не нужно — помощь выплачивают автоматически тем же способом, которым лицо получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).

Продолжат ли выплаты ВПЛ с 1 июля

В июле 2025 года внутренне перемещенным лицам продолжат выплачивать пособие на проживание для ВПЛ.

Напомним, что с 1 марта 2025 года провели автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Выплаты продлили автоматически и без дополнительных обращений.

Размер пособия составляет:

▪ 2000 грн — для взрослых;

▪ 3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Заметим, что в течение периода получения помощи постоянно будет происходить проверка на соответствие критериям для получения выплат. Например, если будет установлено, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то соцзащита прекратит выплату помощи.

Лица, которые обращаются за выплатами ВПЛ впервые, могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявку на получение денежной поддержки для всей семьи через мобильное приложение Дія.

Базовая социальная помощь с 1 июля

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они смогут получать базовую социальную помощь.

Получить выплату уже с 1 июля смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями:

▪ государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

▪ пособия на детей одиноким матерям;

▪ пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

▪ временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:

▪ в электронной форме с использованием средств Единого государственного портала электронных услуг (Портал Дія);

▪ в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4500 грн.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).

Какие соцвыплаты будет назначать ПФУ с 1 июля

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд будет обеспечивать назначение и выплату таких видов помощи:

▪ государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

▪ государственной социальной помощи на уход;

▪ государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

▪ пособия на погребение лицам, которые получали соцпомощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Для тех, кому выплата уже назначена, ничего не изменится: выплата будет осуществляться по-прежнему. Для других станет больше возможностей, чтобы оформить выплату.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии в июле

В июле продлится неотапливаемый сезон (до 30 сентября), а органы Пенсионного фонда Украины будут определять право на получение жилищных субсидий на период до 30 апреля 2026 года.

Как правило, получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату будет назначена автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации (если не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйства, отсутствует задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг).

В то же время некоторым категориям граждан субсидия на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

▪ в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

▪ члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

▪ количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

▪ член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

▪ на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Важно знать, что субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Если жилищная субсидия назначается не с начала неотопительного сезона, для расчета учитываются доходы за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Что изменится в назначении субсидий для семей с детьми и ВПЛ

В июле будет упрощен порядок назначения субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей с тремя или более детьми.

Отныне для таких семей препятствием для назначения жилищной субсидии не станет:

▪ приобретение жилья или земельного участка;

▪ наличие средств на депозите;

▪ расходы на товары для детей (одежда, еда, бытовая / компьютерная техника и т. д. ), если эти расходы осуществлены в интересах ребенка и подкреплены документами (чеками, договорами и т. д. ).

Также для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей повышен порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, с 680 грн до 4000 грн.

Кроме того, в состав домохозяйства, которое является детским домом семейного типа или приемной семьей, не будут включаться те, кто зарегистрирован или задекларирован по адресу, но не указан в декларации. Их доход и имущество не будет учитываться при определении права на субсидию.

В то же время в состав домохозяйства по адресу одного жилого помещения могут быть включены два и более детских домов семейного типа.

Также предусмотрены новации для внутренне перемещенных лиц. Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица и они не меняли место своего проживания, то субсидию на новый период назначат автоматически.

Цена на электроэнергию в июле

В июле 2025 года мы и в дальнейшем будем платить за свет 4,32 грн/кВт-ч.

В апреле Кабинет Министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии до 31 октября 2025 года.

Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт-ч.

«Ночной тариф» для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн/кВт-ч, также остается в силе.

Сколько будем платить в июле за газ

В июле цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.

Напомним, в апреле 2025 года газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана Фиксированный еще на год до 30 апреля 2026-го.