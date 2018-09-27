Выплаты возрастут. Как будет меняться перерасчет пенсий

Пенсии в Украине в следующем году вырастут примерно на 20%, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Пересчитают пенсии в марте следующего года соответсвенно показателям 2018 года. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сколько на пенсии

Пенсию рассчитали по формуле, в которой учтены 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат за прошлый год. Кроме этого, с 1 января на четверть вырастут пенсии военнослужащих. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства.

С 2021 года индексация пенсий будет происходить автоматически

Рева сообщил, что из бюджета на пенсии предусмотрено 166 млрд. Из них 139 млрд грн предназначено для выплат гражданским лицам и 27 млрд - военным. 16% всего сегмента средств отведено для выплат военным, а 83% - гражданским.

Пенсионную реформу начали внедрять примерно год назад. С тех пор пенсии росли для различных категорий пенсионеров. Последний раз минимальные пенсии повышали в июле этого года.

Особенности начисления выплат после реформы

С этого года 60-летним предоставлено право на пенсию по возрасту, если они имеют 25 лет страхового стажа. В 63 года могут выходить на пенсию те, кто имеет 15 лет страхового стажа по состоянию на 1 января 2018 года.

В 75 лет на пенсию могут выйти лица, которые с 1 января 2015 года будут иметь от 15 до 16 лет страховго стажа. Лицам, которые не имеют 15 лет страхового стажа, назначать государственно-социальную помощь. Но с условием, что им исполнится 65 лет.

Минимальный страховой стаж, необходимый для пенсии, будет увеличиваться на 1 год в течение 10 лет. Пока не составит 35 лет в 2028 году. Индексация пенсии в последующие два года будет осуществляться по решению парламента, а с 2021 будет происходить автоматически. Со следующего года должны внедрить накопительную ситему пенсий.

Изменения не коснутся тех, кому по состоянию на 1 января 2019 года осталось 10 лет до пенсии. Со следующего года для назначения пенсии будут использовать средний уровень зарплаты за последние три года.

С 1 января на четверть вырастут пенсии военнослужащих

Повышение пенсий все еще остается на рассмотрении власти, заявил глава института социальной рыночной экономики Людвига Эрхарда Олег Лиховид. Накопительная система пенсий должна заработать со следующего года. Пока законодательство для этого не приняли. Сейчас существует две концепции. Одна из них предусматривает создание государственного фонда, другая - накопление через негосударственные фонды.

Ранее сообщалось, что по состоянию на июль средняя пенсия выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в этом году повысят пенсии людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату.