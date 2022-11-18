Пенсии военнослужащим 2022. Как назначаются пенсии военным во время войны в Украине
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
С 24 февраля идет полномасштабная война с Россией, и некоторые военные вернулись в службу уже на пенсии. Рассказываем, начисляются ли пенсии военнослужащим, которые вернулись в службу и когда уходят на пенсию участники боевых действий.
Пенсионное обеспечение военнослужащих происходит в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении, где указаны виды пенсий и правила назначения, начисления и обеспечения.
В частности, выплата пенсий военнослужащим не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу.
После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы.
Виды пенсии военнослужащих:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца.
Как назначаются пенсии военнослужащим
Пенсии за выслугу лет
- После увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и старше.
- При достижении на день увольнения со службы 45 лет, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.
Пенсии по инвалидности
По инвалидности пенсию получают после увольнения со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшее в период прохождения военной службы.
Пенсии в случае потери кормильца
Выплаты за потерю кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если кормильец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям пенсионеров, если кормильец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения выплаты.
Пенсии участникам боевых действий
Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту:
- мужчины смогут уйти на пенсию по достижении 55 лет;
- женщины – после 50 лет.
Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. В данном случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.
Расчет пенсии военнослужащих
Пенсии исчисляются соответственно законодательству в процентах от размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, военным (специальным) званием, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законом, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту, имеющим выслугу 20 лет и старше, устанавливается пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия.
- Военнослужащим, уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья - 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет – 3 процента соответствующих сумм денежного довольствия.
- Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба, пенсия за страховой стаж 25 лет - 50 процентов и за каждый полный год стажа свыше 25 лет - 1 процент соответствующих сумм денежного довольствия.
- Лица, уволившиеся со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины: за выслугу 20 лет — 50 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения с увеличением этого размера на 3 процента за каждый полный год выслуги более 20 лет, но не более 65 процентов соответствующих сумм денежного довольствия.
- Лица с инвалидностью в результате войны I группы получают 100 процентов, II группы - 80 процентов, III группы - 60 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (заработка). Другим лицам с инвалидностью I группы - 70 процентов, II группы - 60 процентов, III группы - 40 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (заработка).
Расчет и размер пенсии участникам боевых действий
Время прохождения службы, в течение которого военнослужащие принимали участие в АТО/операции Объединенных Сил, в боевых действиях в военное время засчитывается в выслугу лет на льготных условиях — один месяц службы за три.
Максимальный размер пенсии не должен превышать 70 процентов соответствующих сумм денежного довольствия военнослужащего. Лицам, которые при прохождении службы участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1, размер пенсии составляет — 100 процентов денежного довольствия, к категории 2 — 95 процентов.
Расчет и размер пенсии при потере кормильца
Пенсии при потере кормильца назначаются по следующим принципам:
- членам семей военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, других лиц, имеющих право на пенсию по настоящему Закону, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или исполнении других обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях и подпольных организациях и группах, признанных таким законодательством Украины, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или участием в боевых действиях в мирное время, а именно родителям (одному из родителей), жене (мужу), другому нетрудоспособному члену семьи погибшего (умершего) кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, - в размере 70 процентов денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи; если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (мужа) — в размере 50 процентов денежного довольствия (заработной платы) погибшего (умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших лиц с инвалидностью в результате войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей;
- семьям военнослужащих, умерших в результате увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, - 30 процентов заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.