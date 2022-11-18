Пенсии военнослужащим 2022. Как назначаются пенсии военным во время войны в Украине 18 ноября, 07:21 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

С 24 февраля идет полномасштабная война с Россией, и некоторые военные вернулись в службу уже на пенсии. Рассказываем, начисляются ли пенсии военнослужащим, которые вернулись в службу и когда уходят на пенсию участники боевых действий.

Пенсионное обеспечение военнослужащих происходит в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении, где указаны виды пенсий и правила назначения, начисления и обеспечения.

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В частности, выплата пенсий военнослужащим не прекращается в случае повторного принятия пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу.

После увольнения со службы пенсии таких военнослужащих пересматриваются с учетом дополнительной выслуги лет и денежного довольствия, определяемого по последней должности на время повторного увольнения со службы.



Виды пенсии военнослужащих:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае утраты кормильца.

Как назначаются пенсии военнослужащим

Пенсии за выслугу лет

После увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и старше.

При достижении на день увольнения со службы 45 лет, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.

Пенсии по инвалидности

По инвалидности пенсию получают после увольнения со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшее в период прохождения военной службы.

Пенсии в случае потери кормильца

Выплаты за потерю кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если кормильец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям пенсионеров, если кормильец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения выплаты.

Пенсии участникам боевых действий

Участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту:

мужчины смогут уйти на пенсию по достижении 55 лет;

женщины – после 50 лет.

Для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. В данном случае выслуга лет военнослужащих приравнивается к страховому стажу.

Расчет пенсии военнослужащих

Пенсии исчисляются соответственно законодательству в процентах от размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, военным (специальным) званием, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законом, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту, имеющим выслугу 20 лет и старше, устанавливается пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия.

Военнослужащим, уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья - 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет – 3 процента соответствующих сумм денежного довольствия.

Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба, пенсия за страховой стаж 25 лет - 50 процентов и за каждый полный год стажа свыше 25 лет - 1 процент соответствующих сумм денежного довольствия.

Лица, уволившиеся со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины: за выслугу 20 лет — 50 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения с увеличением этого размера на 3 процента за каждый полный год выслуги более 20 лет, но не более 65 процентов соответствующих сумм денежного довольствия.

Лица с инвалидностью в результате войны I группы получают 100 процентов, II группы - 80 процентов, III группы - 60 процентов соответствующих сумм денежного довольствия ( заработка). Другим лицам с инвалидностью I группы - 70 процентов, II группы - 60 процентов, III группы - 40 процентов соответствующих сумм денежного довольствия ( заработка).

Расчет и размер пенсии участникам боевых действий

Время прохождения службы, в течение которого военнослужащие принимали участие в АТО/операции Объединенных Сил, в боевых действиях в военное время засчитывается в выслугу лет на льготных условиях — один месяц службы за три.

Максимальный размер пенсии не должен превышать 70 процентов соответствующих сумм денежного довольствия военнослужащего. Лицам, которые при прохождении службы участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1, размер пенсии составляет — 100 процентов денежного довольствия, к категории 2 — 95 процентов.

Расчет и размер пенсии при потере кормильца

Пенсии при потере кормильца назначаются по следующим принципам:

членам семей военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, других лиц, имеющих право на пенсию по настоящему Закону, погибших ( умерших) вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или исполнении других обязанностей военной службы ( служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях и подпольных организациях и группах, признанных таким законодательством Украины, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или участием в боевых действиях в мирное время, а именно родителям ( одному из родителей), жене ( мужу), другому нетрудоспособному члену семьи погибшего ( умершего) кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, - в размере 70 процентов денежного довольствия ( заработной платы) погибшего ( умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи; если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи ( кроме родителей, жены ( мужа) — в размере 50 процентов денежного довольствия ( заработной платы) погибшего ( умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших лиц с инвалидностью в результате войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей;

умерших) вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины, ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или исполнении других обязанностей военной службы служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях и подпольных организациях и группах, признанных таким законодательством Украины, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или участием в боевых действиях в мирное время, а именно родителям одному из родителей), жене мужу), другому нетрудоспособному члену семьи погибшего умершего) кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, - в размере 70 процентов денежного довольствия заработной платы) погибшего умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи; если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи кроме родителей, жены мужа) — в размере 50 процентов денежного довольствия заработной платы) погибшего умершего) кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи. В таких же размерах, независимо от причины смерти кормильца, исчисляются пенсии членам семей умерших лиц с инвалидностью в результате войны и членам семей, в состав которых входят дети, потерявшие обоих родителей; семьям военнослужащих, умерших в результате увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы ( служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы, - 30 процентов заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.

