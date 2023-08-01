Некоторые пенсионеры получат доплаты и надбавки к пенсиям в августе 1 августа, 09:31 В августе некоторые пенсионеры начнут получать надбавки по возрасту, а ряд категорий — доплаты ко Дню Независимости (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

В августе некоторые пенсионеры получат доплаты и надбавки к пенсиям. NV рассказывает, кого это касается.

Возрастные надбавки начнут получать с августа те из пенсионеров, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет.

Также ко Дню Независимости Украины ветераны и жертвы нацистских преследований получат доплаты. Ранее их приурочивали ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

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Доплаты в августе получат и ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших. Выплаты составят от 450 до 3100 грн. Их получат

1. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам:

I группы — 3100 грн;

II группы — 2900 грн;

III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших ( умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.

