Пенсии украинцев могут вырасти уже до конца года

С момента введения гривны средняя пенсия выросла в 60 раз в гривневом эквиваленте

Правительство предложит повысить пенсии, если поступления в Пенсионный фонд будут увеличиваться и в дальнейшем.

В первом квартале 2018 года в Пенсионный фонд поступило почти на 2,5 млрд грн больше, чем планировалось, рассказал Радио НВ вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, если будут постоянно расти поступления, то власть может пойти на повышение и осовременивание выплат пенсий отдельным категориям людей.

Например, на октябрь 2017 года в Пенсионном фонде дополнительно было аккумулировано 20 млрд грн за счет повышения минимальной зарплаты, детенизации экономики. Эта сумма позволила пересчитать пенсии и осовременить их.

В этом году бюджет Пенсионного фонда утвержден с профицитом в размере в 7,5 млрд грн. Средства не собираются оставлять на счетах, а направят, например, на перечисление пенсий для военнослужащих, которым не повысили выплаты в октябре прошлого года.

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Вице-премьер считает, что пересмотреть подход и инденксировать пенсии нужно в первую очередь для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, людям с инвалидностью. Но пока ресурсов для проведения масштабной программы по значительному пересчету выплат для пенсионеров нет.

Как росли пенсии в Украине: справка

С момента введения гривни средняя пенсия выросла в 60 раз в гривневом эквиваленте, или менее чем в 5 раз - в долларовом.

В 1996 году средняя пенсия составляла 39 гривен, или 22 доллара. Ее размер постепенно поднимался. В 2000 году она составляла 69 гривен или 14 долларов. В дальнейшем пенсия росла примерно на 20 гривен в год и 2004 года достигла 182 гривен или 36 долларов.

При президентстве Виктора Ющенко произошел относительно существенный рост пенсий - почти 1000 гривен до конца его каденции, или до 125 долларов.

К концу правления Виктора Януковича средняя пенсия составляла полторы тысячи гривен или 187 долларов.

В следующем, в 2014 году размер выплаты пенсионерам уже составлял более 1600 гривен. Впрочем вследствие обвала курса после событий на Евромайдане и начала военных действий на Востоке Украины, в долларовом эквиваленте эта сумма составляла 125 долларов, а на конец 2015-го - 53 доллара.

В 2017 году средняя пенсия составила 1800 гривен, но после реформы она выросла до почти двух с половиной тысяч гривен, или почти до 100 долларов.

Когда уместно перечислять пенсии

Перечислять и поднимать пенсии следует только при условии стабильного экономического роста в стране, а не из-за временного увеличения поступлений в Пенсионный фонд, заявил в комментарии Радио НВ экс-глава Пенсионного фонда Виктор Колбун. По его словам, повышение пенсий только отдельным категориям - это популистский шаг, чтобы убедить определенных людей в том, что правительство делает все для повышения уровня жизни именно этой группы.

Напомним, что с 1 апреля будет проводиться автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, которые продолжают работать.