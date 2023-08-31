Пенсии, соцвыплаты, тарифы и субсидии: что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года 31 августа, 07:55 Пенсии, соцвыплаты и субсидии в сентябре 2023 года (Фото:Zac Omar / Unsplash)

Без повышения пенсий и без роста тарифов, доплаты пенсионерам от ООН, изменение правил при получении помощи для ВПЛ и последний месяц неотапливаемого сезона. Рассказываем, что изменится для украинцев с 1 сентября 2023 года.

Повышение пенсий не предусмотрено

До конца 2023-го не предусмотрено новых индексаций, поэтому размер пенсий останется без изменений, за исключением пенсионеров, которым в течение года исполнится 70, 75 или 80 лет — они будут иметь возрастную надбавку.

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В этом году пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, продолжают получать доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75−80 лет получают доплату в размере 456 грн, пенсионеры в возрасте 70−75 лет — в размере 300 грн.

Минимальная пенсия в начале года составляла 2093 грн и останется без изменений до конца 2023-го.

Доплаты пенсионерам от ООН

В сентябре получат дополнительные выплаты пенсионеры, находящиеся в прифронтовой зоне. Надбавку к пенсии украинцам предоставит ООН, однако получат эту выплату не все.

Дополнительную денежную помощь за счет средств ООН могут получить пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

— они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях активных или возможных боевых действий;

— у которых размер пенсионной выплаты составляет менее 3 000 гривен в месяц;

— которые не получали с 01.03.2023 дополнительных денежных выплат от международных организаций.

Заявку на получение помощи можно заполнить на информационной платформе еДопомога (edopomoga.gov.ua).

Размер дополнительной денежной помощи определяется как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн. Например, если пенсионер получает, например, пенсию 2400 гривен, то ему доплатят 600 гривен.

Срок для физической идентификации продлили до конца года

Правительство продлило сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Таким образом до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать счета.

Пенсионеры в зоне боевых действий и в оккупации смогут получать пенсию на карту

В сентябре пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий или временно оккупированных рф территориях Украины, и которым Укрпочта не имела возможности доставлять пенсии, смогут удаленно подать заявление в Пенсионный фонд для того, чтобы выплата пенсий им осуществлялась на банковскую карту. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись Дія.Підпис.

Возобновить выплату пенсии в таких случаях также можно удаленно. Это касается лиц, которым была прекращена выплата пенсии из-за отсутствия возможностей ее доставлять.

Для этого так же нужно подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины с использованием Дія.Підпис или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда.

Похожее послабление также сделали для тех, кто находится за рубежом.

Часть переселенцев лишат выплат

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежной помощи для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ). Будет учитываться имущественное положение переселенцев.

Выплат лишат граждан, которые:

— приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем на тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат об этом сообщат дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Также выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Помощь ВПЛ: выплаты 15 и 28 числа каждого месяца

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре пострадавшие от подтопления также могут подать заявление на помощь

Срок приема заявлений на выплату единовременного пособия от пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС продлили до конца октября.

Речь идет о помощи от государства в размере 5 тысяч гривен, которую могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, чьи дома подверглись подтоплению, и которые по состоянию на 6 июня 2023 года находились на этих территориях.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

То есть отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи относительно того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Тарифы повышаться не будут

В сентябре тарифы на свет, воду и газ повышаться не будут. Стоимость услуг электроснабжения для населения останется на уровне 2,64 грн/кВт-час. После летнего подорожания сумма в платежках за электроэнергию выросла примерно на 250 гривен.

Тарифы не воду также остаются без изменений. В июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении, однако его отменила после критики президента Владимира Зеленского. Тарифы на услуги 34 водоканалов должны были вырасти в среднем на 32%, в среднем сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (2−3 человека) могла вырасти на 62 грн/мес (с НДС).

Цены на газ в Украине для потребителей Нафтогаза, которых 98%, останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 года — на уровне 7,96 грн/куб м по годовому тарифу Фиксированный. Компания приняла это решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Размер субсидии в сентябре, как и где ее оформить

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Сентябрь будет последним месяцем неотапливаемого сезона. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

В Пенсионном фонде обещают, что до конца года процедура будет еще проще — «в один клик».

Кому необходимо подать новые заявки и кого могут лишить субсидии

Тем, кто уже получает субсидию или на летний период было назначено «нулевую субсидию», перед началом отопительного сезона оформлять документы заново нет необходимости. Перерасчет сделают автоматически.

Однако есть несколько категорий граждан, которым нужно снова обратиться за субсидией:

— в составе домохозяйства есть ВПЛ;

— члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

— количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

— домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, есть ряд случаев, при которых субсидию могут отменить — приобретение нового авто, недвижимости, наличие депозита на более 100 тыс грн, долг за коммуналку, если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.

Переселенцы также могут получить субсидии

ВПЛ, которая не зарегистрирована, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

К заявлению о назначении субсидии переселенцу необходимо приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица).