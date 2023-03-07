В условиях войны. Как осуществляется перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2023 году 7 марта, 15:58 Перерасчет пенсий работающим пенсионерам (Фото:Andrea Piacquadio/pexels)

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, проводится на основании заявления, поданного непосредственно в органы ПФУ или через Портал электронных услуг ПФУ, в зависимости от того, когда приобретено 24 месяца страхового стажа после назначения (пересчет) пенсии.

Перерасчет производится с 1 числа месяца, в котором поступило обращение, если заявление с необходимыми документами подано до 15 числа включительно, и с 1 числа следующего месяца, если они поданы после 15 числа. (ст. 45 Закона № 1058).

Видео дня

Частью четвертой статьи 42 Закона № 1058 также предусмотрен автоматический пересчет работающим пенсионерам (без обращения пенсионера) способом. Указанный перерасчет производится ежегодно с 1 апреля лицам, которые приобрели 24 месяца страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета пенсии) по состоянию на февраль месяц года, в котором производится перерасчет. Такой перерасчет производится на наиболее выгодных условиях, то есть или только с учетом стажа после назначения (перерасчет) пенсии, или с учетом стажа и заработной платы после назначения (пересчета) пенсии (абз. 5 ч. 4 ст. 42 Закона № 1058). С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля.

Однако пунктом 8 Заключительных положений Закона № 2710 предусмотрено, что в 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные КМУ.

В свою очередь, повышение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума в 2023 году не будет производиться, поскольку в соответствии со ст. 7 Закона № 2710 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, зафиксирован на уровне декабря 2022 года в размере 2093 грн, и в течение года не будет меняться. Как следствие, в 2023 г. не произойдет повышение минимального размера пенсии и других составляющих пенсионных выплат, размер которых исчисляется с применением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.