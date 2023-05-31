Пересмотр пенсий, повышение ЖКХ-тарифов, новые условия экзаменов для водителей, единый реестр оружия: что изменится в Украине в июне 31 мая, 06:15 Сюжет В сервисных центрах МВД нескольких областей Украины запускают более прозрачную процедуру сдачи экзаменов на водительские права (Фото:https://hsc.gov.ua/)

В июне 2023 года украинцев ожидает вероятное повышение ЖКХ-тарифов, обновление процедуры сдачи экзаменов на водительские права и пересмотр пенсий.



NV собрал главные изменения, которые произойдут в Украине в июне 2023 года.



Новая процедура экзаменов на водительские права: пилотный проект в четырех областях

С 1 июня Министерство внутренних дел запускает пилотный проект, который должен обеспечить максимально прозрачные условия сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД. Речь идет в частности об экзаменах на водительские права: изменения будут касаться технических условий в классах для сдачи теоретических экзаменов и автомобилей для сдачи практических экзаменов.

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В каких регионах вводят новые правила?

Пилотный проект будет касаться отдельных городов Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей. Других регионов изменения пока не коснутся. По результатам пилотного проекта, после учета всех возможных нюансов, новации будут масштабированы уже на всю Украину.

Львовская область: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград;

Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.

Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Во всех других сервисных центрах МВД этих четырех регионов будут предоставляться все виды услуг, связанных с удостоверением водителя и регистрацией транспортных средств в Украине, кроме теоретических и практических экзаменов.

Остальные регионы Украины пока предоставляют все услуги без изменений.



«Опыт пилотного запуска в нескольких регионах покажет нам возможные недостатки, мы готовы к критике», — заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.



Что именно изменится?

Обновлена система предварительной записи. Получить талон е-записи на практический экзамен на транспортных средствах категории В можно будет как в терминалах в помещении сервисного центра МВД, так и онлайн через функционал е-записи. Кроме того, можно проверить наличие талонов и доступных для получения через сайт, и доступных для оформления в терминале. У каждого есть возможность оформить до 4 талонов на одну и ту же услугу. При этом талоны являются персональными, то есть стоит ответственно планировать визит и бронировать свое время для сдачи практического экзамена, напоминают в МВД.

Еще с 23 мая в сервисных центрах Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областей доступна возможность оформить талоны предварительной записи на практический экзамен на авто категории В. Можно оформить две опции: на транспортном средстве автошколы, где проходило обучение, или на транспортном средстве сервисного центра МВД.



Больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД, доступных каждому кандидату в водители.

Отсутствие «слепых зон» на теоретических экзаменах. В классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на четыре видеокамеры и микрофон. Таким образом, посторонние лица не смогут подсказывать кандидатам в водители.

Видеофиксация в салоне авто на практических экзаменах, в частности в автомобилях «категории В». Для составления практической части видеофиксацию будут вести так, чтобы снимать руки и ноги как кандидата, так и экзаменатора, также будет происходить запись разговоров в салоне. «И это не для того, чтобы запугать тех, кто сдает экзамен, а для того, чтобы у них было больше возможностей для обжалования результатов, чтобы можно было проверить любую запись и убедиться в справедливости экзамена», — пояснил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Когда вступают в силу изменения?

Пилотный проект в четырех областях стартует уже с 1 июня. А масштабирование на все сервисные центры МВД по всей Украине запланировано до конца 2023 года.



Лозунги этого проекта: «Знаешь — успешно сдаешь» и «Не знаешь — не помогут». «Запрос от общественности на справедливую экзаменационную деятельность сервисных центров МВД существует уже давно. Все эти изменения призваны обеспечить равные и прозрачные условия для каждого кандидата в водители», — добавил Рудык.

Дополнительную консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбук.



Последний месяц для бандеролей

25 мая в Украине вступил в силу новый закон о почтовой связи, который приводит национальное законодательство в соответствие с европейским.



Закон в частности, позволяет использовать электронные марки и легализует почтоматы Укрпочты, сообщил национальный почтовый оператор.



Одно из главных изменений — отмена бандеролей. С 1 июля 2023 Укрпочта больше не будет принимать и доставлять бандероли.

«Отмена бандеролей никоим образом не скажется на кошельках клиентов: доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка письма аналогичной массы, то есть 18 грн для неприоритетного и 22,5 грн для приоритетного отправления. Стоимость письма и бандероли весом до 1 кг стоит 36 грн и 45 грн, а весом до 2 кг — 48 и 60 грн соответственно», — отметили в Укрпочте.



При этом компания призвала всех, кто специально приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу, использовать их до 1 июля.

«Альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки», — пояснили в Укрпочте.



Отмена бандеролей будет касаться и международной доставки. Еще с 1 апреля 2023 года была запущена выгодная альтернатива в виде продукта Мелкий пакет PRIME, который с 1 июня станет доступен и для США.



«Мелкий пакет PRIME — выгодная альтернатива мелкому пакету заказному, а также бандероли. Почтовая услуга разработана специально для формата продаж в интернете и действует в 67 странах, в частности в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, а с 1 июня в США. Мелкий пакет PRIME доставляется в почтовый ящик, обрабатывается в стране назначения в приоритетном порядке и отслеживается во всех странах сети PRIME. Оформить почтовую услугу можно во всех онлайн-сервисах Укрпочты, Личном кабинете и мобильном приложении или в системе АРЕ. Стоимость услуги дешевле на 8% по сравнению с Мелкий пакет заказной, который является очень популярным среди украинских пользователей почтовых услуг (услугой пользуется почти 80% отправителей из Украины)», — добавили в Укрпочте.



Также об изменениях в работе компании сообщил и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook. По его словам, после принятия в ближайшее время КМУ новых почтовых правил к закону, в прошлое уйдут печати, сургуч и многое другое.

Запуск Единого реестра оружия

23 июня 2023 года в Украине должен заработать Единый реестр оружия.

«В этот реестр будет вноситься все оружие, которое есть на территории нашего государства. То есть, каждый гражданин может четко понимать, какое оружие у него есть, когда он должен его отстрелять, когда принести в разрешительную систему для проверки и так далее», — пояснил в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, граждане Украины также смогут покупать оружие дистанционно. Клименко также добавил, что оружие, которое легально было выдано гражданам после начала вторжения РФ, на сегодня есть в единой базе.

«И мы не видим сейчас проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках», — заявил он.

На сайте МВД Единый реестр оружия определяется как «информационно-телекоммуникационная система, […] предназначенная для автоматизации учета процессов оборота оружия до уровня стандартов операционных процедур и автоматизированного рабочего места пользователя, обеспечивает формирование, хранение, совместное использование и верификацию информации о правах в сфере оборота оружия, боеприпасов к нему, основных частей оружия, которые имеют идентификационные номера и взрывчатых материалов, объекты и субъекты этих прав».

В МВД надеются, что автоматизация учета процессов оборота оружия позволит:

улучшить контроль за соблюдением порядка изготовления, приобретения, учета, хранения, охраны и использования оружия, в том числе на объектах разрешительной системы;

проводить идентификацию оружия или основной части оружия, которая имеет идентификационные номера, боеприпасов к нему и взрывчатых материалов;



обеспечить со стороны государства эффективный контроль в сфере оборота оружия, боеприпасов к нему и обращения со взрывчатыми материалами.



23 февраля 2022 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины.



Министр обороны Алексей Резников также выступал за легализацию ношения огнестрельного оружия для самозащиты.



Повышение цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила с 1 июня 2023 года установить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей на едином уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС). Эту стоимость должен утвердить Кабмин.

Регулятор объяснил предложение тем, что оно поможет улучшить финансовые показатели НАЭК Энергоатом и ЧАО Укргидроэнерго, за счет которых покрывается разница в рыночной цене на электроэнергию (примерно 6 грн/кВт-ч).

Тариф для населения до этого составлял 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении больших объемов.

После увеличения тарифов на электроэнергию для населения до 2,88 гривен за кВт/ч суммы в платежных квитанциях в среднем вырастут на 150−200 гривен. Об этом рассказал член комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он подчеркнул, что планируется установить единый тариф для населения, несмотря на объем потребленной электроэнергии.

«Достаточно решения Кабинета министров для того, чтобы увеличить цену на электроэнергию для населения и убрать порог. Порог убирается, со слов энергетиков и регулятора, для того, чтобы упростить учет. Потому что, когда идет порог до 150 кВт или выше, то могут быть определенные манипуляции. И для того, чтобы их убрать, убирают порог и делают единый тариф для всего населения — 2,88 гривен. В среднем плата вырастет где-то на 150−200 гривен для среднестатистического потребителя», — сообщил Сергей Нагорняк.

Однако эти изменения еще могут отложить.

«Да, действительно, предполагается, что с июня 2023 года тариф будет установлен единый — в 2,8 грн за КВт для всех потребителей. Однако, мое ощущение, что повышение тарифа будет отсрочено еще на месяц, что говорит о том, что Правительство относится с пониманием и пытается обеспечить максимально плавный переход на новые условия пользования услугой», — пояснил заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.



Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус говорил, что ожидаемое летнее повышение тарифов на электроэнергию будет умеренным и украинцы его почти не почувствуют.

Ожидаемое повышение тарифов на воду

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения может вырасти на 30% в крупных городах. В НКРЭКУ сообщили, что повышение запланировано на 1 июня 2023 года.

Повышения цен обусловлены тем, что в небольших городах вода постоянно дорожает, в то время, как в крупных городах все без изменений. Сказать точные цифры относительно повышения тарифов в комиссии не могут, потому что они рассчитываются отдельно для каждой области.

На стоимость влияют:

объемы потребления;

количество потребителей конкретного водоканала;

особенности предоставления услуг.

Последний месяц льготного налогообложения для ФЛП

Если власть примет законопроект № 8401, то с 1 июля 2023 года для предпринимателей могут вернуть налоги довоенного уровня. То есть июнь может стать последним месяцем, когда ФЛП будут работать на льготных условиях.

Для предпринимателей 3-й группы, которые решили воспользоваться ставкой 2% во время военного положения, могут вернуть прежние условия налогообложения — 5%.

Кроме отмены ставки 2%, правительство планирует:

отмена льготы по уплате налога для 1 и 2 групп ФЛП;

возврат штрафов за нарушение использования РРО;

возобновление документальных проверок.

Напомним, что законопроект № 8401 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения, предусматривает выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 08.12.2022, согласно которому, среди прочего, Украина взяла на себя обязательства скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики.

Доплата отдельным категориям пенсионеров

После 1 июня те украинские пенсионеры, которые до сих пор работают, получат доплаты сразу за три месяца — апрель, май и июнь. Почему доплаты будут только в июне? Дело в том, что органы Пенсионного фонда получат отчетную информацию за первый квартал 2023 года только во второй половине мая.



Суммы повышения будут разные, ведь зависят от стажа, зарплаты и размера пенсии.

По данным Минсоцполитики, в Украине продолжают работать 2,7 миллионов пенсионеров, но получат повышенные пенсии лишь примерно 600 тысяч человек. Среди тех, кто получит большие суммы:

пенсионеры, которые работают и по состоянию на 1 марта имеют право на перерасчет ( получили 24 месяца стажа);

получили 24 месяца стажа); пенсионеры, которым были назначены или пересчитаны пенсии минимум два года назад.

То есть если пенсионер продолжает работать, но получил перерасчет в прошлом году, в 2023 году его уже не получит.

Масштабный пересмотр пенсий

В июне Кабмин планирует провести масштабную проверку пенсий.

Правительство планирует проверить правомерность предоставления пенсионных выплат для украинцев. Часть пенсионеров может потерять право на получение денежного обеспечения.

На сайте ФПУ опубликован проект приказа Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания. Согласно ему, будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

Также проверят, правильно ли указаны персональные данные получателей выплат и правомерность предоставления пенсий.

После такой проверки некоторые могут потерять право получать денежные выплаты от государства. Отменить выплату могут, если:

найдут ошибку в фамилии;

окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;

человек не получает деньги в течение шести месяцев;

пенсионер стал переселенцем и куда-то переехал;

гражданин прожил определенное время за границей ( пенсию не будут платить только за время пребывания не в Украине).

Условия, которые позволяют лишить гражданина Украины пенсии, регулируются законом Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании.

Дополнительные железнодорожные машруты

В июне Укрзализныця запустит дополнительные рейсы в курортные регионы Украины, а также снова запустит один рейс, который перестал работать с началом полномасштабной войны.

В частности это такие рейсы:

поезд № 40/39 Запорожье-Солотвино . Рейс будет следовать через Запорожье и Днепр до популярных карпатских курортов — Стрый, Сколе, Свалява, Мукачево, Славское, Солотвино.



. Рейс будет следовать через Запорожье и Днепр до популярных карпатских курортов — Стрый, Сколе, Свалява, Мукачево, Славское, Солотвино. поезд № 148/147 Киев-Одесса , который будет ехать через Черкассы.



, который будет ехать через Черкассы. с 10 июня возобновит работу скоростной поезд Киев-Днепр-Запорожье , который после начала полномасштабной войны убрали с маршрута.

Основная сессия национального мультипредметного теста для абитуриентов

Уже второй год подряд вместо традиционного ВНО украинские выпускники для поступления на бакалавриат могут пройти национальный мультипредметный тест (НМТ) в компьютерном формате.

Тестирование нельзя будет пройти дома, ведь оно будет проходить в специальных временных экзаменационных центрах (помещениях школ, университетов), созданных в населенных пунктах Украины (по согласованию с органами государственной власти), а также в некоторых странах мира, напоминает портал Osvita.ua

Всего предусмотрено две сессии тестирования. Кроме основной сессии, будет проведена дополнительная сессия:



основная сессия: 5 июня — 23 июня

дополнительная сессия: 11 июля — 24 июля

Ожидается, что подавляющее большинство участников мультипредметного теста должно пройти тестирование во время основной сессии.



Дополнительная сессия будет доступна для тех, кто не сможет принять участия в основной сессии.



Для участия в дополнительной сессии тестирования может быть несколько причин — невозможность попасть в пункт проведения тестирования, в частности, с оккупированной территории, или препятствие при работе над тестом (например, объявление воздушной тревоги).



Каждый участник сможет пройти тестирование только один раз. То есть возможности пересдать тест во время дополнительной сессии не предусмотрено.



Новый порядок оформления документов для украинцев с оккупированных территорий

2 июня 2023 года вступит в силу закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, а также внесение сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства на временно оккупированной российской федерацией территории Украины и на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия № 3054-IX от 11 апреля 2023 года.

Этот закон вносит ряд изменений в другие нормативные акты.

Отныне те украинцы, которые имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории, а также на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, могут оформить или обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, по месту обращения. Эти вопросы должен решать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица.

Кроме того, такие лица могут задекларировать или зарегистрировать место своего проживания без снятия с регистрации места своего предыдущего проживания (если оно находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий).