Пенсии по потере кормильца: какой размер и кому из родственников назначают выплаты
Пенсия по потере кормильца (Фото:HayDmitriy / Depositphotos)
Пенсию по потере кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто претендует на пенсию по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении.
К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:
— муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от
— дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;
— дети, которые учатся — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
— дети-сироты — до 23 лет;
— муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
Важно отметить, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находятся ли они на его иждивении.
Какие пенсии установлены в связи с потерей кормильца
Размеры пенсий в связи с потерей кормильца составляют:
— 50% пенсии по возрасту — на одного нетрудоспособного члена семьи;
— 100% пенсии по возрасту — на двух и более нетрудоспособных членов семьи.
Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:
— 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — на одного нетрудоспособного члена семьи
— 120% - на двоих
— 150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи
Если кормилец был военнослужащим
Что касается назначения пенсии в связи со смертью кормильца, который был военнослужащим, то размер пенсии зависит от причины смерти кормильца. Если кормилец умер/умер при исполнении обязанностей военной службы пенсия назначается:
— в размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены (супруга), или другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;
— в размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (мужа)).
Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения кормильца.
Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность