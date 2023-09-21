Пенсии по потере кормильца: какой размер и кому из родственников назначают выплаты 21 сентября, 10:24 Пенсия по потере кормильца (Фото:HayDmitriy / Depositphotos)

Пенсию по потере кормильца назначают нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто претендует на пенсию по потере кормильца

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:

— муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV;

— дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;

— дети, которые учатся — до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

— дети-сироты — до 23 лет;

— муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Важно отметить, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, находятся ли они на его иждивении.

Какие пенсии установлены в связи с потерей кормильца

Размеры пенсий в связи с потерей кормильца составляют:

— 50% пенсии по возрасту — на одного нетрудоспособного члена семьи;

— 100% пенсии по возрасту — на двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже:

— 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — на одного нетрудоспособного члена семьи (с 01.12.2022 — 2093 грн);

— 120% - на двоих (с 01.12.2022 — 2511,60 грн);

— 150% - на трех и более нетрудоспособных членов семьи (с 01.12.2022 — 3139,50 грн).

Если кормилец был военнослужащим

Что касается назначения пенсии в связи со смертью кормильца, который был военнослужащим, то размер пенсии зависит от причины смерти кормильца. Если кормилец умер/умер при исполнении обязанностей военной службы пенсия назначается:

— в размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи — отца, жены (супруга), или другого нетрудоспособного члена семьи умершего/погибшего кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;

— в размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (мужа)).

Если кормилец умер/погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Пенсия в случае потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.12.2022 — 4186 грн).