Пенсии по инвалидности: что изменится с 1 августа 25 июля, 07:45 Пенсии 2023 — новости Украины (Фото:unsplash)

В августе пенсионеры с инвалидностью получат доплаты. Рассказываем, каких надбавок следует ждать.

Будет ли повышение пенсий по инвалидности и кто получит надбавки в августе

Пенсии по инвалидности были проиндексированы в марте, поэтому в августе сумма выплат останется без изменений. Однако, пенсия может увеличиться вследствие традиционной августовской надбавки ко Дню Независимости Украины.

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Также дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины получают лица, имеющие заслуги перед государством.

В 2023 году дополнительные выплаты получат:

— инвалиды войны I, II и III группы;

— участники боевых действий, войны и Революции Достоинства, пострадавшие;

— члены семей погибших в результате военных действий;

— лица, имеющие особые заслуги перед государством.

Сумма надбавок определяется индивидуально, соответственно тому, в какой именно категории находится пострадавший. Размер дополнительных выплат в 2023 году пока неизвестен.

Какие пенсии у лиц с инвалидностью

В зависимости от степени утраты трудоспособности определяется группа инвалидности. В подсчетах учитывается возраст и страховой стаж лица.

Также напомним, что пенсия по инвалидности предоставляется только при условии наличия страхового стажа от 1 до 15 лет.

Согласно последнему перерасчету, минимальная сумма для каждой категории составляет:

— І группа — 2 300 гривен;

— II и III группы, при условии, что лицо не работает — 2 100 гривен;

— II и III группы, если лицо работает — 2 093 гривны.