С 1 апреля пройдет перерасчет пенсий: кому ждать повышения

30 марта, 10:14
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Пенсии повысят 0,6 млн работающих пенсионеров (Фото:brenkee / Pixabay.com)

Пенсии повысят 0,6 млн работающих пенсионеров (Фото:brenkee / Pixabay.com)

С 1 апреля украинцам, которым должны перерасчитать пенсии, увеличат выплаты.

В частности, это касается 0,6 млн человек, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать.

Перерасчет их выплат будет произведен автоматически, учитывая увеличение страхового стажа.

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Дата 1 апреля определена Законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Учитывая сроки поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля. В 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет проводиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином.

Ранее заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак пояснила, что перерасчет и индексация пенсий — это разные процедуры:

  • перерасчет происходит, когда изменяется какое-либо из условий, учитываемое при начислении пенсии, например, денежное довольствие или учитываемый стаж;
  • индексация — это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы за предыдущие годы.
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Пенсии Пенсионеры Пенсионерка Пенсионер Апрель

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