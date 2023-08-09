Пенсии и выплаты ВПЛ. Правительство продлило сроки и согласовало новые варианты идентификации получателей выплат в Ощадбанке 9 августа, 15:13 Ощадбанк продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат (Фото:Пресс-служба Ощадбанка)

Кабинет министров Украины продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Срок для физической идентификации продлили до конца года

Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат продлен до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

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Таким образом до конца текущего года даже при отсутствии идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать счета.

Ранее Ощадбанк во исполнение поручения Кабинета министров временно прекратил проведение физической идентификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для продолжения социальных выплат и пенсий.

Новые варианты физической идентификации

Также постановление правительства расширяет возможности для физической идентификации, необходимой для продолжения получения социальных выплат. К физической идентификации приравниваются:

— использование видеоконференцсвязи, во время сеанса которой будут предъявляться документы, удостоверяющие личность;

— авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія Підпис (Дія ID);

— удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек, проживающий за границей, является живым.

Напомним, Координационный штаб по вопросам ВПЛ принял решение, что для выплат ВПЛ от идентификации вовсе откажутся (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами), а для получателей пенсий срок для идентификации продлят до конца января 2024 года.