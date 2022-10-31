Повысят ли пенсии с 1 ноября и каких новых соцвыплат ждать украинцам в последний месяц осени 31 октября, 06:55 Жители освобожденных территорий могут рассчитывать на новый вид одноразовой денежной помощи (на фото деоккупированный Лиман) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

НВ собрал самую важную информацию о том, как с 1 ноября изменятся разные виды социальных выплат, в частности пенсии, денежная помощь эвакуированным украинцам и жителям деоккупированных территорий.

Нет, повышение минимальной заработной платы и повышение пенсий в Украине произошло в октябре.

Новое повышение пенсий в ноябре в Украине не запланировано. Вместе с тем украинцы, которые не получили повышение пенсий по возрасту и перерасчет военных пенсий и пенсий инвалидам, хотя имеют на это право, должны обратиться в госорганы для уточнения ситуации.

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С 1 октября минимальная зарплата в Украине достигла 6700 грн, поэтому должен был состояться перерасчет пенсий для всех лиц от 65 лет с необходимым минимальным стажем. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров составляет 2680 гривен (6 700×40%).



Кому подняли пенсию с октября 2022 года

На повышение пенсии с октября получили право лица, которые:

достигли возраста 65 лет и старше;



имеют необходимый страховой стаж ( от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно);

от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно); лица от 70 до 75 лет;

пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

Повышение пенсии по возрасту

С 1 октября произошло увеличение пенсий для лиц от 70 лет — на 300 грн. Гражданам, достигшим 70 лет после 1 октября, компенсационную выплату установят с даты достижения 70-летнего возраста. Перерасчет должен был произойти автоматически, однако, если выплата не увеличилась, нужно обратиться в органы пенсионного фонда.

Доплата за повышение размера минимальной пенсии

Минимальная пенсия с 1 октября будет выплачиваться пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3000 гривен для всех неработающих пенсионеров, не имеющих минимального стажа и достигших 70 лет.

Перерасчет пенсий

В октябре должен быть состоятся перерасчет «военных пенсий» по инвалидности и пенсий инвалидам. В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 до 6532,50 грн.

Пересчитанные суммы должны были выплатить с 4 по 25 октября. Если пересчет не провели, следует обратиться в органы ПФУ.



Новая денежная помощь жителям деоккупированных территорий Украины

1 ноября вступает в силу постановление Кабинета Министров, которое обеспечивает создание счета для выплаты помощи жителям деоккупированных территорий и эвакуированным лицам. Оказание денежной и гуманитарной помощи им будет происходить за счет средств, поступающих на гуманитарный счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке. На этот счет смогут поступать средства доноров.

Средства будут выделяться областным военным администрациям на закупку продовольствия, одежды, лекарств, эвакуацию граждан, а также обустройство мест их компактного размещения.

Размер единовременной помощи для жителей деоккупированных территорий или лиц, вынужденных эвакуироваться, будет таким:

дети и лица с инвалидностью — 3000 грн;

все остальные категории — 2000 грн.

Как получить денежную помощь жителям освобожденных населенных пунктов:

местные органы власти в течение 7 дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших в населенном пункте на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

ОВА в течение 2 дней передают эту информацию в Минреинтеграции;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение 2 дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Как получить денежную помощь эвакуируемым:

Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за 3 дня до отправки эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве эвакуируемых лиц и ориентировочной сумме средств;

Минреинтеграции в течение 2 дней со дня получения представления перечисляет денежные средства Укрпочте;

Укрпочта в течение 5 дней производит выплаты эвакуированным.

Кроме того, жителям деоккупированных территорий с этого же счета Минреинтеграции будет финансировать гуманитарную помощь, в частности:

продукты питания,

вещи первой необходимости,

средства гигиены,

теплая одежда на зиму.