Реформы во время войны. Как Украина диджитализирует социальную сферу 5 мая, 15:19 Партнерский проект unsplash

«Около 10% всех социальных выплат неэффективны. На социальную сферу ежегодно расходуется больше всего средств — свыше 700 млрд грн, которые сложно отслеживать. Это — субсидии, пенсионные выплаты и др. Запуск Единой информационной системы социальной сферы позволит сэкономить бюджету до 11 млрд грн ежегодно», — Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Что такое ЕИССС

Каждый из нас, кто хотя бы раз в жизни обращался в государственные органы за социальной помощью или льготами, знает, как это было непросто. Очереди в коридорах, большое количество справок, непонятный порядок оформления документов, часы потерянного времени — все это демотивирует, разочаровывает и больше нет желания когда-либо снова приходить в соцучреждения.

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Понимание проблемы сподвигло Минсоцполитики разработать и внедрить Единую информационную систему социальной сферы. Говоря доступным языком, ЕИССС — это простой и быстрый способ назначения, начисления и выплаты гражданам социальной помощи и предоставления социальных услуг.

Работа над запуском системы началась в мае 2021 года, когда по результатам конкурса международные доноры определили разработчика программного обеспечения пилотного проекта. Им стала компания «Медирент», которая специализируется на разработке и внедрении информационных систем, IT-сервисов и киберзащите.

Не секрет, что сфера социальных услуг в основном неповоротливая. И это неудивительно. Поскольку большинство из них предоставляются посредством более 15 устаревших информационных систем. Зачастую они дублируют функции друг друга, не синхронизированы с новейшими технологиями, а необходимость работать сразу с несколькими системами для обработки одной заявки значительно ухудшает качество предоставления такой услуги.

Зато ЕИССС — это шаг в будущее. Это амбициозный план правительства автоматизировать и централизовать все процессы в социальной сфере. Уже сейчас благодаря ЕИССС многие направления социальной поддержки становятся более прозрачными и доступными. В будущем система охватит 100% процессов, а каждый из нас получит равный доступ к социальной защите без необходимости месяцами ходить по кабинетам с бумажными справками.

Как ЕИССС упрощает процедуру назначения социальной помощи

Много лет получение от государства социальной поддержки было непростым испытанием. От момента подачи заявления до получения помощи уходило 1,5 месяца, а для ее обработки были привлечены 9−10 специалистов. При этом ежегодно «заводилось» до 18 млн бумажных дел, на которые расходовались около 270 млн листов бумаги.

Для оформления помощи человеку нужно было пройти длинную бюрократическую цепочку. Сначала человек обращался с заявлением в ОТГ или ЦПАУ. Чиновники регистрировали обращение и передавали его в Управление социальной защиты населения. Оттуда проверенная информация о заявителе поступала в выплатный центр, который предоставлял соцпомощь. При этом за средствами выплатный центр часто обращался в высшие институции, что занимало дополнительное время.

Инфографика: Медирент

Фото: Медирент

С Единой информационной системой все стало намного проще. Из громоздкой бюрократической машины убрали все лишние детали. Обратиться за социальной помощью можно даже онлайн, а получить выплаты всего спустя 1−2 дня. Количество специалистов, которые занимаются обработкой обращений, сокращено до 3 человек. Кроме того, диджитализация процесса не требует расходов бумаги.

Чтобы, например, получить помощь на проживание, теперь вам необходимо сделать только один шаг. Для этого необходимо зарегистрировать обращение в Дії или же сделать то же самое, посетив ЦНАП либо исполком ОТГ.

Инфографика: Медирент

Фото: Медирент

Почему ЕИССС — необходима реформа

Уже сейчас инициированная правительством Единая информационная система охватывает значительный сегмент сферы социальной поддержки.

Благодаря интеграции ЕИССС с Дієй около 2 млн внутренне перемещенных лиц получили возможность подать в приложении заявления на помощь. К тому же ВПЛ могут в Дії изменить место жительства и сниматься с учета.

ЕИССС обеспечивает верификацию информации о статусе людей с инвалидностью. При обращении за соцпомощью и в других случаях соответствующая информация быстро проверяется в базах Минсоцполитики, Пенсионного фонда и других ведомствах.

Еще один чрезвычайно полезный проект — подача заявлений на усыновление детей в Дії. Система обеспечивает передачу данных между Дієй и системой «Дети», а также контроль над соответствующими процессами.

Также ЕИССС обеспечила проверку данных и передачу списков на выплату для более 4 млн граждан, которые в «єДопомоге» обратились за дополнительной финансовой поддержкой от международных организаций.

Благодаря ЕИССС ежегодно осуществляется прозрачное, адресное распределение миллиардов гривен среди более 6 млн получателей социальной помощи. Централизованный учет и контроль помогает экономить порядка 11 млн бюджетных гривен, которые ранее тратились из-за низкой эффективности процессов в сфере соцуслуг.

Внедрение Единой информационной системы упростило жизнь миллионов людей. Гражданам больше не требуется ждать социальной помощи 1−2 месяца. Зато оформление помощи теперь занимает всего 1−2 дня.

Интеграция ЕИССС с Дієй обеспечила украинцев «единым окном» и легким доступом к государственной социальной поддержке. Больше нет необходимости куда-то нести кучу бумаг, когда есть личный электронный кабинет!

Что говорят о ЕИССС

Единая информационная система социальной сферы является масштабным проектом, который страна безрезультатно пыталась реализовать на протяжении 20 лет. Однако сейчас ситуация изменилась, проект день за днем превращается из идеи в реальность.

«Мы видим политическую волю и четкую road map для воплощения проекта в жизнь. Функционалом ЕИССС в этом году будет охвачено более 80% деловых процессов в социальной сфере, а ориентировочно с 2024 года — 100%. Таким образом, наконец станет реальностью единая полноценная система для социальной сферы. Система не только систематизирует и оптимизирует работу социальной сферы, но и значительно упростит гражданам получение различных видов социальной поддержки. Все процессы автоматизируются, из-за чего убираются лишняя бюрократическая волокита, влияние „человеческого фактора“ и различные злоупотребления.

Мы гордимся тем, что работу над таким амбициозным и нужным проектом наша компания не остановила даже в самый сложный для Украины год», — говорит Алексей Бондарчук, представитель группы компаний « Медирент», которая является техническим разработчиком системы.

По словам заместителя Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константина Кошеленко, ЕИССС — это фундамент цифровизации социальной сферы в Дії.

«После окончательного внедрения системы мы сможем перевести все важные социальные пособия и услуги в онлайн — на портал и в приложение Дія», — говорит он.

Выводы

Процесс диджитализации социальной сферы сдвинулся с места. ЕИССС делает невозможным разного рода ошибки, злоупотребления и необоснованные социальные выплаты, которые раньше могли назначаться в «ручном режиме».

Уже в этом году Минсоцполитики планирует внедрить ЕИССС на территории всей Украины и перевести в онлайн-режим предоставление наиболее массовых социальных пособий и услуг. А в течение 2 лет — все 100%, проведя их оптимизацию.

Для дальнейшего развития системы необходимо утвердить на законодательном уровне положение о Едином социальном реестре и создать основной и резервный центры обработки данных. Обеспечить технические потребности таких ЦОДов возможно в рамках проекта Всемирного банка.

Благодаря ЕИССС пребывание в очередях, коррупционные злоупотребления, некомпетентность и неэффективность чиновников, сбор многочисленных справок и ожидание месяцами столь необходимой соцпомощи, в конце концов, канет в Лету.

Цифровизация социальных услуг ежедневно получает положительные отзывы сотен людей. Это важная составляющая «государства в смартфоне», которая обязательно будет завершена.