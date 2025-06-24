Пенсии государственным служащим: какой размер, кто имеет право и сколько нужно стажа
Пенсионное обеспечение государственных служащих (Фото: tanitost / Depositphotos)
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Кто имеет право и сколько нужно стажа
Пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины от
В то же время, пунктами 10 и 12 раздела XI Заключительные и переходные положения Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от
▪ лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона №3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины, а также занимало должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016;
▪ лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона №3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, независимо от того, занимало ли оно должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016.
В соответствии с Порядком назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от
▪ мужчины, достигшие возраста 62 года;
▪ женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Какой размер пенсии государственных служащих
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не раньше даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.
В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.
Постановлением Кабинета Министров Украины от
В частности, определена процедура назначения пенсий государственным служащим, которые с 1 января 2024 года работали в государственных органах, осуществивших классификацию должностей государственной службы, а также тем, кто не был переведен на должности в соответствии с новым штатным расписанием или уволился до этой даты.
С учетом внесенных изменений были утверждены обновленные формы справок о составляющих заработной платы, необходимых для назначения пенсии государственным служащим (приложения 1−6 к Порядку № 622).
Документы для назначения пенсии можно подать онлайн — с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, в июле 2025 года повышенные выплаты получат те пенсионеры, кто будет иметь право на возрастную надбавку и дополнительные выплаты от ВПП ООН.