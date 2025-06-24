Пенсии государственным служащим: какой размер, кто имеет право и сколько нужно стажа

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Кто имеет право и сколько нужно стажа

Пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины от 09.07.2003 года № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании согласно статье 90 Закона Украины О государственной службе от 10.12.2015 № 889.

Реклама

В то же время, пунктами 10 и 12 раздела XI Заключительные и переходные положения Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII О государственной службе, согласно которой пенсия назначается, если по состоянию на 01.05.2016:

▪ лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона №3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины, а также занимало должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016;

▪ лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона №3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, независимо от того, занимало ли оно должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016.

В соответствии с Порядком назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона №3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и необходимого стажа государственной службы, имеют:

▪ мужчины, достигшие возраста 62 года;

▪ женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Какой размер пенсии государственных служащих

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не раньше даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.

В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2024 № 823 О внесении изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц внесены изменения в Порядок № 622 (применяется с 01.01.2024).

В частности, определена процедура назначения пенсий государственным служащим, которые с 1 января 2024 года работали в государственных органах, осуществивших классификацию должностей государственной службы, а также тем, кто не был переведен на должности в соответствии с новым штатным расписанием или уволился до этой даты.

С учетом внесенных изменений были утверждены обновленные формы справок о составляющих заработной платы, необходимых для назначения пенсии государственным служащим (приложения 1−6 к Порядку № 622).

Документы для назначения пенсии можно подать онлайн — с помощью портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, в июле 2025 года повышенные выплаты получат те пенсионеры, кто будет иметь право на возрастную надбавку и дополнительные выплаты от ВПП ООН.