Пенсии для оккупированного Донбасса: Красный Крест готов быть посредником

Правительство готово возобновить выплаты пенсий людям на оккупированных территориях Донбасса, но при условии, если этим будет заниматься Красный Крест. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал глава Донецкой области Павел Жебривский. В свою очередь, в гуманитарной организации заявляют, что готовы быть посредниками в этом процессе, говорится в сюжете Радио НВ.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать пенсии на территории, временно оккупированной Россией, и будет видеть, кому платят, то украинское правительство, я думаю, не будет против", - подчеркнул Жебривский. Пока же, добавил он, не определены механизмы, как без идентификации проводить такие выплаты.

"Понятно, что государство Украина хочет видеть, кому платит, жив этот человек, или не жив. Находится ли банковская карточка у этого человека, или же ее у него отобрали боевики или еще кто-то другой, - отметил Жебривский. - Или, простите, сын алкоголик, который получает пенсию и оставляет стариков без средств к существованию".

Сейчас пенсионерам из оккупированного Донбасса, добавил Жебривский, приходится регулярно пересекать линию разграничения. Они должны проходить обязательную идентификацию, чтобы не потерять украинскую пенсию.

Сколько пенсионеров остались без выплат

Из 3 млн 300 тыс. пенсионеров – внутренне перемещенных лиц – только 250 тыс. постоянно проживают на подконтрольной территории Украины, говорят в Донецкой областной военно-гражданской администрации. 350 тыс. пенсионеров Донбасса, по ориентировочным подсчетам, вообще не получают украинские пенсии.

Из 3 млн 300 тыс. пенсионеров – внутренне перемещенных лиц – только 250 тыс. постоянно проживают на подконтрольной территории Украины

Министерство социальной политики приостановило выплаты более 150 тыс. переселенцам еще в феврале 2016 года. Причина блокировки пенсий – подозрение в мошенничестве. Это произошло после проверок Службы безопасности Украины. В СБУ сообщили, что около 50% зарегистрированных вынужденных переселенцев фактически проживают на территориях, подконтрольных так называемым ДНР и ЛНР.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что только в освобожденном от боевиков Северодонецке на Луганщине в одном доме было зарегистрировано сразу 7,5 тыс. переселенцев. На выплатах пенсий фиктивным переселенцам Украина ежемесячно теряла около 1 млрд грн, добавил Грицак.

Сейчас пенсионные выплаты могут забрать, если человек не проходит дважды в год физическую идентификацию в Ощадбанке. Еще одно основание заблокировать выплаты – если с блокпостов поступит информация, что человек отсутствовал на подконтрольных Украине территориях более 2 месяцев.

Позиция Красного Креста

В Красном Кресте признают: переговоры о возможности выплат пенсий на оккупированных территориях велись – и с официальным Киевом, и с представителями так называемых "народных республик", рассказал НВ представитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Миладин Богетич. Если стороны согласятся, добавил он, организация готова взять на себя такую ​​функцию.

"Мы несколько раз обсуджали этот вопрос со сторонами конфликта, но ни до чего еще не договорились. Этот процесс еще продолжается, - сообщил Богетич. - Как МККК мы готовы выступать нейтральным посредником, если стороны конфликта согласны. Если они официально нас попросят помочь в этом процессе, мы готовы участвовать".

Однако практические механизмы реализации выплат пенсий на оккупированных территориях пока не разрабатывались, добавил он.

Механизм выплат: в чем проблема

Механизмы выплаты пенсий людям с оккупированных территорий и контроля над этим процессом необходимо находить, отметила в комментарии Радио НВ эксперт по пенсионным вопросам Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова. Но использовать для осуществления выплат Красный Крест – это подвергать опасности и государство, и работников этой организации.

В Красном Кресте нет структуры, которая бы позволяла завозить на оккупированные территории наличные деньги

"Красный Крест не является финансовым учреждением. Для того, чтобы перемещать какие-то деньги, они [Красный Крест] должны иметь лицензию, нести ответственность, своим капиталом в том числе, - отмечает Третьякова. - Нет таких созданных механизмов защиты наличных, если их там переводят. Использовать МККК вот так – просто для того, чтобы организовать этот процесс – означает подвергаться большому риску не только нам как государству, но подвергать опасности и работников Красного Креста, которые уже будут не только гуманитарную помощь везти, а везти деньги".

В Красном Кресте нет структуры, которая бы позволяла, например, завозить на оккупированные территории наличные, добавила эксперт. Создавать неудобства для отдельной категории граждан, по ее словам, нельзя. Хотя система контроля за тем, жив ли человек, которому выплачивается пенсия, или нет, отсутсвует в принципе по всей Украине, признала Третьякова.

В реальности схемы, когда Красный Крест будет выплачивать пенсии на оккупированных территориях, сомневается и член парламентского комитета по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова.

Зато в Верховной Раде, напомнила депутат, зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что каждый гражданин Украины, живущий на временно оккупированной территории, сможет получать пенсии без регистрации на подконтрольной правительству территории. Нынешний механизм идентификации, считает соавтор законопроекта, должен быть отменен.

"Предоставив копию паспорта или паспорт, который идентифицирует, что человек является гражданином Украины, он имеет право переводить [пенсию] из одного в другое отделение Пенсионного фонда, - объясняет Третьякова. - И Пенсионный фонд должен ему начислять пенсию на тот счет или в то отделение пенсионное, которое фактически позволит ему оперативно получать эти деньги. То есть если человек захотел получать на карточку Ощадбанка – пожалуйста, если на карту Банка Аваль – пожалуйста, это его право".

Еще в прошлом году украинская сторона вернула контроль над поселками Майское и Гладосово, под оккупированной Горловкой в ​​Донецкой области. В нынешнем году жителям этих населенных пунктов возобновили выплату пенсий.