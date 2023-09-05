Пенсии-2023: стало известно, засчитывается ли шахтерам военная служба в льготный стаж 5 сентября, 08:50 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинским шахтерам военная служба засчитывается в льготный стаж, на который они имеют право согласно закону.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Военная служба засчитывается шахтерам в льготный стаж

Люди, которые работают на вредном производстве, при определенных обстоятельствах имеют право выйти на пенсию досрочно. В частности, такое право есть у шахтеров, если они имеют достаточное количество подземного стажа.

Видео дня

Шахтеру, который был мобилизован на военную службу в особый период, период службы будет засчитан в шахтерский стаж, дающий право на льготную пенсию. Это предусмотрено статьей 8 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. При этом период военной службы не должен превышать продолжительности льготной работы.

Период работы на шахте в течение полного рабочего дня в особо вредных или особо тяжелых условиях подтверждается справкой о льготном характере работы, которую выдает предприятие.

Также льготный стаж может подтверждаться по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Второй вариант применяется, если предприятие размещается на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия.

Льготные пенсии в Украине: что нужно знать

Согласно ст. 114 Закона Украины № 1058-IV право на пенсию по возрасту, независимо от последнего места работы, на льготных условиях имеют лица:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, а также по достижении 50 лет и при стаже работы:

— не менее 25 лет у мужчин (из них не менее 10 лет на указанных работах);

— не менее 20 лет у женщин (из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах).

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест — по достижению 55 лет и при стаже работы:

— не менее 30 лет у мужчин (из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);

— не менее 25 лет у женщин (из них не менее 10 лет на указанных работах).