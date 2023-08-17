Пенсии-2023. Размер выплаты за особые заслуги увеличили до 4200 грн — кто может ее получать 17 августа, 08:08 С 1 июля размер пенсии за особые заслуги составляет 4200 гривен (Фото:Andrea Piacquadio/pexels)

С 1 июля размер пенсии за особые заслуги составляет 4200 гривен. Рассказываем, кто может ее получать.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области.

Борцам за независимость Украины установлена надбавка к пенсии

С 1 июля 2023 года вступили в силу изменения в законы Украины, которыми урегулированы вопросы социальной защиты борцов за независимость Украины в XX веке. А именно, согласно Закону от 29.05.2023 г. № 3113, в новой редакции изложены законы О пенсиях за особые заслуги перед Украиной и О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов.

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Лицам, признанным борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были осуждены за их убеждения, установлена надбавка к пенсии в размере 4200 грн.

Такая пенсия будет индексироваться ежегодно в марте, начиная с 2024 года, а это значит, что ее размер будет увеличиваться.

Пенсию за особые заслуги назначают со дня обращения или со дня приобретения права на нее, если обращение произошло не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права, но не ранее 01.07.2023 года, на основании справки региональной комиссии областной государственной администрации, подтверждающей вышеупомянутый статус лица.

Остальным категориям граждан, которые имеют особые заслуги перед Украиной, устанавливается размер надбавки по схеме в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кому отменены пенсии за особые заслуги

Также есть и категории граждан, кому отменены выплаты пенсии за особые заслуги. Так, из Закона о пенсиях за особые заслуги перед Украиной изъяты статьи, которые определяли советские звания и ордена основой назначения новых пенсий.

В частности, этот вид пенсионной выплаты теперь не будут назначать народным депутатам Украины, депутатам четырех и более созывов ВС АР Крым, областных, районных и городских советов.

Однако пенсии, назначенные до 01.07.2023 года, продолжают выплачиваться на установленных ранее условиях и подлежат перерасчету в связи с изменением прожиточного минимума.

В случае, если лицо одновременно имеет право на надбавку по нескольким основаниям, устанавливается большая надбавка в максимальном размере.