Пенсии-2023: жители каких регионов должны получать 20% доплаты к пенсии
Закарпатская область (Фото:Olena Pshenychna/Facebook)
Пенсионеры, проживающие в горных регионах, а также переезжающие на место жительства в такую местность, могут получить 20% надбавки к пенсии.
Об этом напомнил сайт На пенсии.
Для получения «горных» доплат необходимо оформить соответствующее удостоверение
Такие надбавки предусмотрены Законом Украины О статусе горных населенных пунктов Украины.
Для получения дополнительных средств необходимо оформить соответствующее удостоверение, которое выдается в течение 30 дней. После оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Так, только в Закарпатской области более 190 населенных пунктов имеют статус «горных», а подобные доплаты получают более 50 тысяч пенсионеров.
На «горную» доплату могут рассчитывать и переселенцы
Для того чтобы и переселенцы могли претендовать на дополнительные 20% к пенсии, им необходимо получить статус жителя на территории горного населенного пункта.
Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальной власти или в местный ЦНАП.
Важно, что такая доплата полагается жителям горных районов не только в случае пенсий. Дополнение идет и к стипендиям, и к другим видам государственной материальной помощи гражданам, которые имеют подтверждение проживания в горах.
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