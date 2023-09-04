Пенсии-2023: как украинцам за рубежом возобновить получение выплат — алгоритм действий и необходимые документы 4 сентября, 12:47 Как украинцам за границей возобновить получение пенсии (Фото:svyatoslavlipik/depositphotos)

Украинцы, которые находятся за рубежом, могут возобновить получение пенсионных выплат, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявив документ, удостоверяющий личность.

Алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Куда необходимо обратиться

В соответствии со статьей 49 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается.

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Чтобы восстановить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Вместе с тем граждане, временно проживающие за рубежом и получившие там временную защиту или статус беженца, имеют возможность направить заявление о возобновлении выплаты пенсии (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1) с необходимыми документами по почте в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Порядок такого обновления пенсий утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 апреля 2023 года № 21−1.

Какие документы необходимо предоставить

К заявлению о восстановлении пенсии прилагаются:

— копии паспорта;

— копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;

— копии документов о регистрации месяца временного проживания/пребывания лица за границей (с переводом);

— оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым.

Копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

Где можно получить пенсионные выплаты

Получить восстановленную пенсию, например в Польше, можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) или международным почтовым переводом.

Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО Укрпочта заявление в бумажной или электронной форме (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом АО Укрпочта пенсий и денежной помощи получателям, которые временно находятся за пределами Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.08.2023 № 842).

Кроме этого, если со страной временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну, обратившись, например, в Учреждение социального страхования Польши (ZUS).