Пенсии-2023: как украинцам за рубежом возобновить получение выплат — алгоритм действий и необходимые документы

4 сентября, 12:47
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Как украинцам за границей возобновить получение пенсии (Фото:svyatoslavlipik/depositphotos)

Как украинцам за границей возобновить получение пенсии (Фото:svyatoslavlipik/depositphotos)

Украинцы, которые находятся за рубежом, могут возобновить получение пенсионных выплат, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявив документ, удостоверяющий личность.

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Алгоритм действий объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Куда необходимо обратиться

В соответствии со статьей 49 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд ее выплата прекращается.

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Чтобы восстановить пенсионную выплату, необходимо лично обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Вместе с тем граждане, временно проживающие за рубежом и получившие там временную защиту или статус беженца, имеют возможность направить заявление о возобновлении выплаты пенсии (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1) с необходимыми документами по почте в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

Порядок такого обновления пенсий утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 апреля 2023 года № 21−1.

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Какие документы необходимо предоставить

К заявлению о восстановлении пенсии прилагаются:

— копии паспорта;

— копии документов о получении временной защиты или статуса беженца;

— копии документов о регистрации месяца временного проживания/пребывания лица за границей (с переводом);

— оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым.

Копии указанных документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально.

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Где можно получить пенсионные выплаты

Получить восстановленную пенсию, например в Польше, можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке (если есть такой) или международным почтовым переводом.

Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО Укрпочта заявление в бумажной или электронной форме (форма заявления приведена в приложении 1 к Порядку реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом АО Укрпочта пенсий и денежной помощи получателям, которые временно находятся за пределами Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.08.2023 № 842).

Кроме этого, если со страной временного пребывания заключен договор (соглашение) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эту страну, обратившись, например, в Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Паспорт Пенсии Пенсионный фонд Документы Укрпочта Заявление Консульство Украинцы за границей

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