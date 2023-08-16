Пенсии-2023. Как подтвердить личность для получения украинской пенсии в Германии 16 августа, 09:56 Как подтвердить личность для получения украинской пенсии в Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Украинцам за рубежом для оформления или переоформления пенсии без личного присутствия нужно подтвердить личность.

Как получить соответствующее свидетельство, объяснило Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Как украинскому пенсионеру в Германии подтвердить личность

Гражданам Украины пенсионного возраста, проживающим в Германии в федеральных землях Бавария и Баден-Вюрттемберг, по вопросу подтверждения личности для дальнейшего оформления/переоформления пенсионных выплат в Украине без личного присутствия необходимо обращаться в Генконсульство Украины в Мюнхене. Там возможно удостоверить факт, что физическое лицо является живым, и получить соответствующее свидетельство.

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Для получения такого свидетельства украинцам нужно:

1. Отправить короткий запрос на электронный адрес Генконсульства gc_dem@mfa.gov.ua о выдаче свидетельства и приложить к нему копию внутреннего паспорта в форме книжечки или ID-карты (всех страниц с отметками) и справки о регистрации места жительства в ФРГ (Meldbescheinigung) не старше 2 месяцев со дня выдачи.

2. Дождаться ответа на запрос и прийти лично в Генконсульство в назначенное время для получения свидетельства. Стоимость оформления свидетельства — 18 евро. При себе нужно иметь паспорт, справку о регистрации места жительства в ФРГ и их копии.

Для оплаты консульского сбора рекомендуется воспользоваться возможностью оплаты немецкой дебетовой картой (EC-Karte, Girocard) непосредственно в Генконсульстве при получении услуги.

В учреждении отмечают, что платежный терминал принимает только дебетовые карты (не кредитные), выпущенные исключительно немецкими банковскими учреждениями. Наличные для оплаты не принимаются.

Пенсии и помощь за рубежом: вскоре украинцы смогут получать выплаты переводом

Украинцы, выехавшие за границу, вскоре смогут получать пенсию и другие виды денежной помощи путем международного почтового перевода.

В первую очередь воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи за рубежом смогут украинцы в Польше. Впоследствии эксперимент будет введен и в других странах.

Для этого лицу необходимо будет отправить в Укрпочту соответствующее заявление в бумажной или электронной форме. Пенсии и денежную помощь Укрпочта будет выплачивать международным почтовым переводом.

Такие услуги для граждан Украины за рубежом будут бесплатными.

Новация упростит получение пенсии и других видов денежной помощи тем гражданам, которые в Украине получали их по почте и не имели текущих счетов, открытых в уполномоченных банках.