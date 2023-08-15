Пенсии-2023: стало известно, кто теперь может дистанционно возобновить выплаты и перейти на банковские карты 15 августа, 08:40 Пенсионеры в зоне боевых действий и в оккупации могут получать пенсию на карту (Фото:irinashatilova / Depositphotos)

Отныне граждане, проживающие на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях Украины, смогут удаленно подать заявление в Пенсионный фонд Украины для того, чтобы выплата пенсий им осуществлялась на банковскую карту.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионеры в зоне боевых действий и в оккупации могут получать пенсию на карту

Вступило в силу решение, касающееся пенсионеров, проживающих на территориях активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, и которым Укрпочта не имела возможности доставлять пенсии.

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Отныне такие граждане смогут удаленно подать заявление в Пенсионный фонд Украины для того, чтобы выплата пенсий им осуществлялась на банковскую карту. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись Дія.Підпис.

Возобновить выплату пенсии в таких случаях теперь также можно будет удаленно. Это касается лиц, которым была прекращена выплата пенсии из-за отсутствия возможностей ее доставлять.

Для этого так же нужно подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины с использованием Дія.Підпис или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда.

Недавно похожее послабление сделали для тех, кто находится за рубежом.

Решение по видеоконференцсвязи сейчас в процессе совершенствования

Нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 4 августа 2023 года № 806, вступившим в силу 8 августа.

Впрочем, Пенсионный фонд должен еще дополнительно принять порядок и условия установления личности пенсионера путем видеоконференцсвязи. Поэтому для тех, кто не имеет электронной подписи, на практике решение заработает не сразу.

Напомним, ранее возобновление выплаты пенсии осуществлялось только при личном присутствии заявителя.