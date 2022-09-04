Пенсионное удостоверение в Дія. Как добавить электронный документ — инструкция 4 сентября, 09:04 Теперь в приложении Дія доступно электронное пенсионное удостоверение (Фото:thedigital.gov.ua)

В приложении Дія стало доступно электронное пенсионное удостоверение.

Об этом сообщили в Минцифри, предоставив пошаговую инструкцию по использованию электронного пенсионного документа.

«Владельцы пенсионного смогут не носить пластиковый документ, а пользоваться цифровым», — отметили в ведомстве.

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Какие виды пенсионных удостоверений

В Дія доступны пенсионные удостоверения по таким видам пенсий:

по возрасту: для женщин — от 55 лет, для мужчин — от 60;

специальное: выдано из-за потери кормильца и т. д.

Как воспользоваться пенсионным действием

Для отображения документа в Дія пенсионное удостоверение должно быть выдано после 2014 года. Пенсионное-книжечку старого образца нужно обновить в Пенсионном фонде. Обратиться в ПФУ нужно и в случае необходимости устранения ошибок в документе.

Пенсионное, выданное по возрасту, подтянется в приложение автоматически, равно как и цифровой паспорт. А специальное удостоверение необходимо добавить в список документов самостоятельно. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:

пролистайте все имеющиеся документы до конца;

нажмите Добавить документ;

выберите Пенсионное удостоверение;

выберите Добавить пенсионное удостоверение.

Электронное пенсионное удостоверение, как и другие документы, можно проверить с помощью QR-кода.

Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет такую ​​же юридическую силу, как и пенсионное удостоверение, полученное в Пенсионном фонде Украины, и подтверждает назначение пенсии.

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