Пенсионное удостоверение в Дія. Как добавить электронный документ — инструкция
Теперь в приложении Дія доступно электронное пенсионное удостоверение (Фото:thedigital.gov.ua)
В приложении Дія стало доступно электронное пенсионное удостоверение.
Об этом сообщили в Минцифри, предоставив пошаговую инструкцию по использованию электронного пенсионного документа.
«Владельцы пенсионного смогут не носить пластиковый документ, а пользоваться цифровым», — отметили в ведомстве.
Какие виды пенсионных удостоверений
В Дія доступны пенсионные удостоверения по таким видам пенсий:
- по возрасту: для женщин — от 55 лет, для мужчин — от 60;
- специальное: выдано из-за потери кормильца
и т. д.
Как воспользоваться пенсионным действием
Для отображения документа в Дія пенсионное удостоверение должно быть выдано после 2014 года. Пенсионное-книжечку старого образца нужно обновить в Пенсионном фонде. Обратиться в ПФУ нужно и в случае необходимости устранения ошибок в документе.
Пенсионное, выданное по возрасту, подтянется в приложение автоматически, равно как и цифровой паспорт. А специальное удостоверение необходимо добавить в список документов самостоятельно. Это можно сделать, выполнив следующие шаги:
- пролистайте все имеющиеся документы до конца;
- нажмите Добавить документ;
- выберите Пенсионное удостоверение;
- выберите Добавить пенсионное удостоверение.
Электронное пенсионное удостоверение, как и другие документы, можно проверить с помощью QR-кода.
Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет такую же юридическую силу, как и пенсионное удостоверение, полученное в Пенсионном фонде Украины, и подтверждает назначение пенсии.
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